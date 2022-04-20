Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кислица: В РФ депортировали полмиллиона украинцев и запретили им выезд

Анастасия КалатурСреда, 20 апреля 2022, 06:15

Россияне принудительно переселили в РФ более 500 тысяч украинцев, в том числе 121 тысяч детей – при этом украинцам выдают документы, запрещающие покидать российские регионы в течение двух лет.

Источник: постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН, которого цитирует "Укринформ"

Детали: Украинцев отправляют в депрессивные регионы РФ, в частности в северные области и на остров Сахалин.

Реклама:

Кроме того, не менее 20 тысяч украинцев держат в фильтрационных лагерях на линии Мангуш – Никольское – Ялта и около 5-7 тысяч – в Безымянном Донецкой области.

Темы: депортация Росcиявойнаправа человека
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
депортация
Украина ждет ответа от МККК об украинских детях, депортированных в Беларусь
На границе с Грузией застряли украинцы, которых силой вывезли в Россию: МИД изучает ситуацию
Как путинизм зомбирует украинскую молодежь на оккупированных территориях
Последние новости
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:33
Записи разговоров Портнова после аннексии Крыма попали в СМИ
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
Все новости...
Реклама: