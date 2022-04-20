Кислица: В РФ депортировали полмиллиона украинцев и запретили им выезд

Россияне принудительно переселили в РФ более 500 тысяч украинцев, в том числе 121 тысяч детей – при этом украинцам выдают документы, запрещающие покидать российские регионы в течение двух лет.

Источник: постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН, которого цитирует "Укринформ"

Детали: Украинцев отправляют в депрессивные регионы РФ, в частности в северные области и на остров Сахалин.

Кроме того, не менее 20 тысяч украинцев держат в фильтрационных лагерях на линии Мангуш – Никольское – Ялта и около 5-7 тысяч – в Безымянном Донецкой области.