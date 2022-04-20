Кислица: В РФ депортировали полмиллиона украинцев и запретили им выезд
Среда, 20 апреля 2022, 06:15
Россияне принудительно переселили в РФ более 500 тысяч украинцев, в том числе 121 тысяч детей – при этом украинцам выдают документы, запрещающие покидать российские регионы в течение двух лет.
Источник: постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН, которого цитирует "Укринформ"
Детали: Украинцев отправляют в депрессивные регионы РФ, в частности в северные области и на остров Сахалин.
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Кроме того, не менее 20 тысяч украинцев держат в фильтрационных лагерях на линии Мангуш – Никольское – Ялта и около 5-7 тысяч – в Безымянном Донецкой области.