Зведення Генштабу: ворожа БТГ зазнала важких втрат на Харківщині і відступила до Росії

Після спроб штурму росіянами в Рубіжному та Сєвєродонецьку до лікарні Новоайдара доставили близько 130 поранених військовослужбовців РФ.

Джерело: зведення Генштабу

Деталі: Точна кількість уточнюється.

Противник намагається продовжувати наступ у Східній операційній зоні, аби встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей, не припиняються ракетно-бомбові удари.

На Волинському та Поліському напрямках активних дій росіяни не проводили. Досі є загроза ракетно-бомбових ударів по об’єктах України з використанням території, аеродромної мережі та повітряного простору Білорусі.

Білоруські військові продовжують прикривати українсько-білоруський кордон в Брестській та Гомельській областях. Проводять інженерне обладнання позицій та спостережних постів.

На Сіверському напрямку ознак формування противником ударного угрупування для відновлення наступальних дій не виявлено. Ворог посилено охороняє цю ділянку. Тривають заходи інженерного обладнання опорних пунктів у прикордонних з Україною районах.

ВІДЕО ДНЯ

На Слобожанському напрямку ворог здійснює перегрупування та поповнення запасів. Продовжує часткове блокування Харкова та обстріли міста.

На Ізюмському напрямку противник пробував наступати в напрямку Сулигівки, Дібрівного і намагається проводити повітряну розвідку дронами "Орлан-10".

На Донецькому і Таврійському напрямках російські окупанти далі обстрілюють передові позиції наших військ та шукають слабкі місця в обороні по всій лінії зіткнення. Продовжується ведення бойових дій в районах населених пунктів Кремінна, Торське та Зелена Долина. Ворог перегруповується для подальшого наступу у напрямку Лимана і намагається наступати для просування вглиб Попасної.

На Донецькому напрямку ворог вів штурмові дії у районі Мар’їнки. Основні зусилля - на захопленні Маріуполя, штурм в районі заводу "Азовсталь".

Ворог веде бій в районі населених пунктів Велика Новосілка, Рівнопіль та Сторожеве. Продовжує здійснювати логістичне забезпечення військ.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворога - на утриманні рубежів, є обстріли позицій наших військ. Веде бойові дії в районі населеного пункту Олександрівка.

У подальшому російські окупанти продовжать обстрілювати позиції наших військ та вести бойові дії для виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

З Харківської області до пункту постійної дислокації (населений пункт Солоті Бєлгородської області), через важкі втрати, окупанти вивели батальйонну тактичну групу 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу для відновлення боєздатності.

На території Донецької та Луганської областей ЗСУ відбили десять атак російських окупантів, знищено дванадцять танків, двадцять вісім одиниць броньованої та дві одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему. ЗСУ уразили дев’ять повітряних цілей: один літак, один вертоліт, шість БПЛА різних типів та крилату ракету.