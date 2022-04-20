Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сводка Генштаба: враждебная БТГ понесла тяжелые потери на Харьковщине и отступила в Россию

Анастасия КалатурСреда, 20 апреля 2022, 06:50

После попыток штурма россиянами в Рубежном и Северодонецке в больницу Новоайдара доставили около 130 раненых военнослужащих РФ.

Источник: сводка Генштаба

Детали: Точное количество уточняется.

Реклама:

Противник пытается продолжать наступление в Восточной операционной зоне, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей, не прекращаются ракетно-бомбовые удары.

На Волынском и Полесском направлениях активных действий россияне не проводили. До сих пор существует угроза ракетно-бомбовых ударов по объектам Украины с использованием территории, аэродромной сети и воздушного пространства Беларуси.

Белорусские военные продолжают прикрывать украинско-белорусскую границу в Брестской и Гомельской областях. Производят инженерное оборудование позиций и наблюдательных постов.

ВИДЕО ДНЯ

На Северском направлении признаков формирования противником ударной группировки для возобновления наступления не обнаружено. Враг усиленно охраняет этот участок. Продолжаются мероприятия инженерного оборудования опорных пунктов в приграничных с Украиной районах.

На Слобожанском направлении враг осуществляет перегруппировку и пополнение запасов. Продолжает частичную блокировку Харькова и обстрелы города.

На Изюмском направлении противник пробовал наступать в направлении Сулиговки, Дибровного и пытается проводить воздушную разведку дронами "Орлан-10".

На Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты дальше обстреливают передовые позиции наших войск и ищут слабые места в обороне по всей линии столкновения. Продолжается ведение боевых действий в районах населённых пунктов Кременная, Торское и Зеленая Долина. Враг перегруппируется для дальнейшего наступления в направлении Лимана, пытается наступать для продвижения вглубь Попасной.

На Донецком направлении враг вел штурмовые действия в районе Марьинки. Основные усилия – на захвате Мариуполя, штурм в районе завода "Азовсталь".

Враг ведет бой в районе населенных пунктов Большая Новоселка, Ровнополь и Сторожево. Продолжает осуществлять логистическое обеспечение войск.

На Южнобужском направлении основные усилия врага – на удержании рубежей, есть обстрелы позиций наших войск. Ведение боевых действий в районе населенного пункта Александровка.

В дальнейшем российские оккупанты продолжат обстреливать позиции наших войск и вести боевые действия для выхода на административные границы Херсонской области.

Из Харьковской области в пункт постоянной дислокации (населенный пункт Солоты Белгородской области) из-за тяжелых потерь оккупанты вывели батальонную тактическую группу 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа для восстановления боеспособности.

На территории Донецкой и Луганской областей ВСУ отразили десять атак российских оккупантов, уничтожены двенадцать танков, двадцать восемь единиц бронированной и две единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система. ВСУ поразили девять воздушных целей: один самолет, один вертолет, шесть БПЛА разных типов и крылатую ракету.

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Десантники показали вражеские беспилотники, "ужаленные" из Stinger и Starstreak
У государства есть стратегия по деокупанции всего юга Украины – ОП
Дворника поставили "заммэра" в оккупированном Бердянске – ОВА
В Херсоне расстреляли пророссийского блоггера – СМИ
Последние новости
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:33
Записи разговоров Портнова после аннексии Крыма попали в СМИ
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
Все новости...
Реклама: