Сводка Генштаба: враждебная БТГ понесла тяжелые потери на Харьковщине и отступила в Россию

После попыток штурма россиянами в Рубежном и Северодонецке в больницу Новоайдара доставили около 130 раненых военнослужащих РФ.

Источник: сводка Генштаба

Детали: Точное количество уточняется.

Противник пытается продолжать наступление в Восточной операционной зоне, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей, не прекращаются ракетно-бомбовые удары.

На Волынском и Полесском направлениях активных действий россияне не проводили. До сих пор существует угроза ракетно-бомбовых ударов по объектам Украины с использованием территории, аэродромной сети и воздушного пространства Беларуси.

Белорусские военные продолжают прикрывать украинско-белорусскую границу в Брестской и Гомельской областях. Производят инженерное оборудование позиций и наблюдательных постов.

На Северском направлении признаков формирования противником ударной группировки для возобновления наступления не обнаружено. Враг усиленно охраняет этот участок. Продолжаются мероприятия инженерного оборудования опорных пунктов в приграничных с Украиной районах.

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На Слобожанском направлении враг осуществляет перегруппировку и пополнение запасов. Продолжает частичную блокировку Харькова и обстрелы города.

На Изюмском направлении противник пробовал наступать в направлении Сулиговки, Дибровного и пытается проводить воздушную разведку дронами "Орлан-10".

На Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты дальше обстреливают передовые позиции наших войск и ищут слабые места в обороне по всей линии столкновения. Продолжается ведение боевых действий в районах населённых пунктов Кременная, Торское и Зеленая Долина. Враг перегруппируется для дальнейшего наступления в направлении Лимана, пытается наступать для продвижения вглубь Попасной.

На Донецком направлении враг вел штурмовые действия в районе Марьинки. Основные усилия – на захвате Мариуполя, штурм в районе завода "Азовсталь".

Враг ведет бой в районе населенных пунктов Большая Новоселка, Ровнополь и Сторожево. Продолжает осуществлять логистическое обеспечение войск.

На Южнобужском направлении основные усилия врага – на удержании рубежей, есть обстрелы позиций наших войск. Ведение боевых действий в районе населенного пункта Александровка.

В дальнейшем российские оккупанты продолжат обстреливать позиции наших войск и вести боевые действия для выхода на административные границы Херсонской области.

Из Харьковской области в пункт постоянной дислокации (населенный пункт Солоты Белгородской области) из-за тяжелых потерь оккупанты вывели батальонную тактическую группу 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа для восстановления боеспособности.

На территории Донецкой и Луганской областей ВСУ отразили десять атак российских оккупантов, уничтожены двенадцать танков, двадцать восемь единиц бронированной и две единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система. ВСУ поразили девять воздушных целей: один самолет, один вертолет, шесть БПЛА разных типов и крылатую ракету.