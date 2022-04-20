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Пентагон: РФ поповнює сили, атаки в районі Ізюма й Донецька – лише "прелюдія"

Середа, 20 квітня 2022, 07:22
Російський наступ, карта британської розвідки

Наступальні операції російської армії в районі Ізюма та Донецька передують більш масштабним атакам, вважають у Міністерстві оборони США.

Джерело: високопоставлений чиновник Міноборони США на закритому брифінгу для журналістів, "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Ми бачили, що деякі обмежені наступальні операції почалися на південний захід від Донецька і на південь від Ізюма. Ми вважаємо, що це – прелюдія до майбутніх більших операцій".

Деталі: На уточнення щодо стратегії наступу російських військ чиновник Міноборони США зазначив, що йдеться про змішаний підхід, коли армія РФ здійснює повітряні та далекобійні атаки для руйнування інфраструктури.

Пряма мова: "Вони продовжують поповнювати свої сили, доукомлектовуючи підрозділи. За останні 24 години вони додали ще 2 батальйонні тактичні групи. Зараз ми нараховуємо їх 78 всередині України".

Цьому передувало :Раніше голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомляв, що війська РФ поспішають із підготовкою наступу на схід для того, щоб до Великодня отримати хоч якісь тактичні досягнення. 

За даними Буданова, російські військові сконцентрували зусилля на певних ділянках "прориву", зокрема – на Ізюмі.

ВІДЕО ДНЯ

16 квітня "Схеми" публікували супутникові знімки на яких видно, як частина військової техніки РФ, що базується в окупованому селі Липчанівка на Харківщині, виїхала колоною у напрямку Ізюма.

Теми: Росіявійна
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