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Пентагон: РФ поповнює сили, атаки в районі Ізюма й Донецька – лише "прелюдія"

Середа, 20 квітня 2022, 07:22
Пентагон: РФ поповнює сили, атаки в районі Ізюма й Донецька – лише прелюдія
Російський наступ, карта британської розвідки

Наступальні операції російської армії в районі Ізюма та Донецька передують більш масштабним атакам, вважають у Міністерстві оборони США.

Джерело: високопоставлений чиновник Міноборони США на закритому брифінгу для журналістів, "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Ми бачили, що деякі обмежені наступальні операції почалися на південний захід від Донецька і на південь від Ізюма. Ми вважаємо, що це – прелюдія до майбутніх більших операцій".

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Деталі: На уточнення щодо стратегії наступу російських військ чиновник Міноборони США зазначив, що йдеться про змішаний підхід, коли армія РФ здійснює повітряні та далекобійні атаки для руйнування інфраструктури.

Пряма мова: "Вони продовжують поповнювати свої сили, доукомлектовуючи підрозділи. За останні 24 години вони додали ще 2 батальйонні тактичні групи. Зараз ми нараховуємо їх 78 всередині України".

Цьому передувало :Раніше голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомляв, що війська РФ поспішають із підготовкою наступу на схід для того, щоб до Великодня отримати хоч якісь тактичні досягнення. 

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За даними Буданова, російські військові сконцентрували зусилля на певних ділянках "прориву", зокрема – на Ізюмі.

16 квітня "Схеми" публікували супутникові знімки на яких видно, як частина військової техніки РФ, що базується в окупованому селі Липчанівка на Харківщині, виїхала колоною у напрямку Ізюма.

Теми: Росіявійна
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