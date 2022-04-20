Пентагон: РФ пополняет силы, атаки в районе Изюма и Донецка – только "прелюдия"

Наступательные операции российской армии в районе Изюма и Донецка предшествуют более масштабным атакам, считают в Министерстве обороны США.

Источник: высокопоставленный чиновник Минобороны США на закрытом брифинге для журналистов, "Радио Свобода"

Прямая речь: "Мы видели, что некоторые ограниченные наступательные операции начались к юго-западу от Донецка и к югу от Изюма. Мы считаем, что это прелюдия к предстоящим большим операциям".

Детали: На уточнение по поводу стратегии наступления российских войск чиновник Минобороны США отметил, что речь идет о смешанном подходе, когда армия РФ совершает воздушные и дальнобойные атаки для разрушения инфраструктуры.

Прямая речь: "Они продолжают пополнять свои силы, доукомлектовывая подразделения. За последние 24 часа они добавили еще 2 батальонные тактические группы. Сейчас мы насчитываем их 78 внутри Украины".

Этому предшествовало: Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщал, что войска РФ спешат с подготовкой наступления на восток для того, чтобы к Пасхе получить хоть какие-то тактические достижения.

По данным Буданова, российские военные сконцентрировали усилия на определенных участках "прорыва", в том числе – на Изюме.

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16 апреля "Схемы" публиковали спутниковые снимки, на которых видно, как часть военной техники РФ, базирующаяся в оккупированном селе Липчановка на Харьковщине, выехала колонной в направлении Изюма.