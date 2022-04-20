Луганщина: Росіяни обстріляли Новодружеськ, місто без газу
Середа, 20 квітня 2022, 08:10
Росіяни накрили вогнем Новодружеськ – зруйновані будинки, місто без газу.
Джерело: голова ОВА Луганщини Сергій Гайдай
Дослівно: "Після опівночі росіяни відкрили вогонь по житловим будинкам. Зайнялися два в центральній частині міста, скільки ще пошкоджено уламками та вибуховою хвилею – встановлюємо.
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В місті перебито газопровід. Зранку аварійна служба перевірятиме, як швидко його можна відремонтувати".
Деталі: Новодружеськ розташований впритул до Лисичанська.
Декілька разів за ніч ворог також обстріляв Гірське.
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