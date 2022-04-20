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Луганщина: Росіяни обстріляли Новодружеськ, місто без газу

Анастасія КалатурСереда, 20 квітня 2022, 08:10

Росіяни накрили вогнем Новодружеськ – зруйновані будинки, місто без газу.

Джерело: голова ОВА Луганщини Сергій Гайдай

Дослівно: "Після опівночі росіяни відкрили вогонь по житловим будинкам. Зайнялися два в центральній частині міста, скільки ще пошкоджено уламками та вибуховою хвилею – встановлюємо.

В місті перебито газопровід. Зранку аварійна служба перевірятиме, як швидко його можна відремонтувати".

Деталі: Новодружеськ  розташований впритул до Лисичанська.

Декілька разів за ніч ворог також обстріляв Гірське.

У Лисичанську розмінували ще три багатоповерхівки

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Теми: Луганська областьвійнаРосія
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