Луганщина: Росіяни обстріляли Новодружеськ, місто без газу

Росіяни накрили вогнем Новодружеськ – зруйновані будинки, місто без газу.

Джерело: голова ОВА Луганщини Сергій Гайдай

Дослівно: "Після опівночі росіяни відкрили вогонь по житловим будинкам. Зайнялися два в центральній частині міста, скільки ще пошкоджено уламками та вибуховою хвилею – встановлюємо.

В місті перебито газопровід. Зранку аварійна служба перевірятиме, як швидко його можна відремонтувати".

Деталі: Новодружеськ розташований впритул до Лисичанська.

Декілька разів за ніч ворог також обстріляв Гірське.

У Лисичанську розмінували ще три багатоповерхівки