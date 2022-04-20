Луганщина: Россияне обстреляли Новодружеск, город без газа

Россияне накрыли огнем Новодружеск – разрушенные дома, город без газа.

Источник: глава ОВА Луганщины Сергей Гайдай

Дословно: "После полуночи россияне открыли огонь по жилым домам. Загорелись два в центральной части города, сколько еще повреждено обломками и взрывной волной – устанавливаем.

В городе перебит газопровод. Утром аварийная служба будет проверять, как быстро его можно отремонтировать".

Детали: Новодружеск расположен вплотную к Лисичанску.

Несколько раз за ночь враг также обстрелял Гирское.

В Лисичанске разминировали еще три многоэтажки