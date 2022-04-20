Луганщина: Россияне обстреляли Новодружеск, город без газа
Среда, 20 апреля 2022, 08:10
Россияне накрыли огнем Новодружеск – разрушенные дома, город без газа.
Источник: глава ОВА Луганщины Сергей Гайдай
Дословно: "После полуночи россияне открыли огонь по жилым домам. Загорелись два в центральной части города, сколько еще повреждено обломками и взрывной волной – устанавливаем.
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В городе перебит газопровод. Утром аварийная служба будет проверять, как быстро его можно отремонтировать".
Детали: Новодружеск расположен вплотную к Лисичанску.
Несколько раз за ночь враг также обстрелял Гирское.
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