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Київське метро скоротить інтервал і відновить рух до "Лісової"

Ірина БалачукСереда, 20 квітня 2022, 09:07
Київське метро скоротить інтервал і відновить рух до Лісової
Фото з Telegram КП "Київський метрополітен"

З 21 квітня КП "Київський метрополітен" відновлять курсування поїздів до станції "Лісова", а інтервал руху на всіх лініях скоротить до 10-15 хвилин. Крім того, у місті відновили роботу трамваї № 16 та тролейбуси № 37 та № 40.

Джерело: пресслужба метро у Telegram 

Деталі: Також підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття.

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Рух поїздів здійснюється:

  • Червона лінія: від станції "Академмістечко" до станції "Лісова";
  • Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";
  • Зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір".

Працюють пересадочні вузли: "Золоті ворота"-"Театральна"; "Площа Льва Толстого"-"Палац спорту".

Без зупинки поїзди слідують повз станції: "Майдан Незалежності", "Хрещатик" та "Кловська".

ВІДЕО ДНЯ

У метро попередили, що графік роботи підземки може оперативно змінюватися.

Крім того, продовжує відновлювати роботу і наземний транспорт столиці. 

  • Трамвай №16 курсує від Контрактової площі до станції метро "Героїв Дніпра". Інтервал руху 20-25 хвилин.
  • Тролейбус №37 – від вулиці Милославської до станції метро "Лісова". Інтервал руху 25 хвилин.
  • Тролейбус №40 – від вулиці Кадетський Гай до Палацу спорту. Інтервал руху 20 хвилин.

Перелік актуальних маршрутів наземного транспорту можна переглянути тут.

Теми: Київвійнаметро
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