Киевское метро сократит интервал и возобновит движение до "Лесной"

С 21 апреля КП "Киевский метрополитен" возобновит курсирование поездов до станции ​​"Лесная", а интервал движения на всех линиях сократит до 10-15 минут. Кроме того, в городе возобновили работу трамваи №16 и троллейбусы №37 и №40.

Источник: пресс-служба метро в Telegram

Детали: Также подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей как укрытие.

Движение поездов осуществляется:

Красная линия: от станции "Академгородок" до станции "Лесная";

от станции "Академгородок" до станции "Лесная"; Синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";

от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки"; Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".

Работают пересадочные узлы: "Золотые ворота"-"Театральная"; "Площадь Льва Толстого"-"Дворец спорта".

Без остановки поезда следуют мимо станции: "Майдан Независимости", "Крещатик" и "Кловская".

В метро предупредили, что график работы подземки может оперативно меняться.

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Кроме того, продолжает возобновлять работу и наземный транспорт столицы.

Трамвай №16 курсирует от Контрактовой площади до станции метро "Героев Днепра". Интервал движения 20-25 минут.

курсирует от Контрактовой площади до станции метро "Героев Днепра". Интервал движения 20-25 минут. Троллейбус №37 – от улицы Милославской до станции метро "Лесная". Интервал движения 25 минут.

– от улицы Милославской до станции метро "Лесная". Интервал движения 25 минут. Троллейбус №40 – от улицы Кадетский Гай до Дворца спорта. Интервал движения 20 минут.

Список актуальных маршрутов наземного транспорта можно посмотреть здесь.