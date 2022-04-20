Киевское метро сократит интервал и возобновит движение до "Лесной"
С 21 апреля КП "Киевский метрополитен" возобновит курсирование поездов до станции "Лесная", а интервал движения на всех линиях сократит до 10-15 минут. Кроме того, в городе возобновили работу трамваи №16 и троллейбусы №37 и №40.
Источник: пресс-служба метро в Telegram
Детали: Также подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей как укрытие.
Движение поездов осуществляется:
- Красная линия: от станции "Академгородок" до станции "Лесная";
- Синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";
- Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".
Работают пересадочные узлы: "Золотые ворота"-"Театральная"; "Площадь Льва Толстого"-"Дворец спорта".
Без остановки поезда следуют мимо станции: "Майдан Независимости", "Крещатик" и "Кловская".
В метро предупредили, что график работы подземки может оперативно меняться.
Кроме того, продолжает возобновлять работу и наземный транспорт столицы.
- Трамвай №16 курсирует от Контрактовой площади до станции метро "Героев Днепра". Интервал движения 20-25 минут.
- Троллейбус №37 – от улицы Милославской до станции метро "Лесная". Интервал движения 25 минут.
- Троллейбус №40 – от улицы Кадетский Гай до Дворца спорта. Интервал движения 20 минут.
Список актуальных маршрутов наземного транспорта можно посмотреть здесь.