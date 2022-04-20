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Киевское метро сократит интервал и возобновит движение до "Лесной"

Ирина БалачукСреда, 20 апреля 2022, 09:07
Киевское метро сократит интервал и возобновит движение до Лесной
Фото из Telegram КП "Киевский метрополитен"

С 21 апреля КП "Киевский метрополитен" возобновит курсирование поездов до станции ​​"Лесная", а интервал движения на всех линиях сократит до 10-15 минут. Кроме того, в городе возобновили работу трамваи №16 и троллейбусы №37 и №40.

Источник: пресс-служба метро в Telegram

Детали: Также подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей как укрытие.

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Движение поездов осуществляется:

  • Красная линия: от станции "Академгородок" до станции "Лесная";
  • Синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";
  • Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".

Работают пересадочные узлы: "Золотые ворота"-"Театральная"; "Площадь Льва Толстого"-"Дворец спорта".

Без остановки поезда следуют мимо станции: "Майдан Независимости", "Крещатик" и "Кловская".

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В метро предупредили, что график работы подземки может оперативно меняться.

Кроме того, продолжает возобновлять работу и наземный транспорт столицы.

  • Трамвай №16 курсирует от Контрактовой площади до станции метро "Героев Днепра". Интервал движения 20-25 минут.
  • Троллейбус №37 – от улицы Милославской до станции метро "Лесная". Интервал движения 25 минут.
  • Троллейбус №40 – от улицы Кадетский Гай до Дворца спорта. Интервал движения 20 минут.

Список актуальных маршрутов наземного транспорта можно посмотреть здесь.

Темы: Киеввойнаметро
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