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Британська розвідка: РФ нарощує сили на сході України, ракетні удари триватимуть по всій території

"Європейська правда"Середа, 20 квітня 2022, 09:24

За оцінками британської розвідки, Росія продовжує нарощувати сили на сході України для свого масштабного наступу, на решті території залишається загроза ракетних ударів.  

Про це йдеться у щоденному повідомленні Міноборони Британії, пише "Європейська правда".

За даними розвідки, Росія продовжує нарощувати військову присутність на сході України. Бойові дії вже посилилися, росіяни намагаються прорвати українські позиції. 

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Активність РФ у небі над північною частиною України найімовірніше залишиться низькою, з огляду на відхід наземних сил з цього напрямку. Проте зберігається загроза ракетних ударів по важливих об’єктах по всій території України - зокрема, щоб зривати ланцюжки постачання підкріплень та зброї на схід. 

Як раніше повідомляла розвідка Британії, опір оточеного Маріуполя відіграє важливу роль в обороні України, тому що захисники міста відтягують на себе сили, які Росія могла б задіяти на інших напрямках. 

У розвідувальному огляді, опублікованому ввечері 19 квітня, зазначалося, що українські військові відбивають численні спроби наступу російських військ на сході.

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Теми: війнаУкраїнаВелика БританіяРосія
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