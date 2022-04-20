Британська розвідка: РФ нарощує сили на сході України, ракетні удари триватимуть по всій території

За оцінками британської розвідки, Росія продовжує нарощувати сили на сході України для свого масштабного наступу, на решті території залишається загроза ракетних ударів.

Про це йдеться у щоденному повідомленні Міноборони Британії, пише "Європейська правда".

За даними розвідки, Росія продовжує нарощувати військову присутність на сході України. Бойові дії вже посилилися, росіяни намагаються прорвати українські позиції.

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Активність РФ у небі над північною частиною України найімовірніше залишиться низькою, з огляду на відхід наземних сил з цього напрямку. Проте зберігається загроза ракетних ударів по важливих об’єктах по всій території України - зокрема, щоб зривати ланцюжки постачання підкріплень та зброї на схід.

Як раніше повідомляла розвідка Британії, опір оточеного Маріуполя відіграє важливу роль в обороні України, тому що захисники міста відтягують на себе сили, які Росія могла б задіяти на інших напрямках.

У розвідувальному огляді, опублікованому ввечері 19 квітня, зазначалося, що українські військові відбивають численні спроби наступу російських військ на сході.