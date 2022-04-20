Британская разведка: РФ наращивает силы на востоке, ракетные удары вероятны по всей территории
По оценкам британской разведки, Россия продолжает наращивать силы на востоке Украины для своего масштабного наступления, на остальной территории остается угроза ракетных ударов.
Об этом говорится в ежедневном сообщении Минобороны Британии, пишет "Европейская правда".
По данным разведки, Россия продолжает наращивать военное присутствие на востоке Украины. Боевые действия уже усилились, россияне пробуют прорвать украинские позиции.
Активность РФ в небе над северной частью Украины, скорее всего, останется низкой, учитывая уход наземных сил с этого направления. Тем не менее, сохраняется угроза ракетных ударов по важным объектам по всей территории Украины - в частности, чтобы срывать поставки подкреплений и оружия на восток.
Как ранее сообщала разведка Британии, сопротивление окруженного Мариуполя играет важную роль в обороне Украины, потому что защитники города оттягивают на себя силы, которые Россия могла бы задействовать на других направлениях.
В разведывательном обзоре, опубликованном вечером 19 апреля, отмечалось, что украинские военные отражают многочисленные попытки наступления российских войск на востоке.