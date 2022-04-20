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Британская разведка: РФ наращивает силы на востоке, ракетные удары вероятны по всей территории

"Европейская правда"Среда, 20 апреля 2022, 09:24

По оценкам британской разведки, Россия продолжает наращивать силы на востоке Украины для своего масштабного наступления, на остальной территории остается угроза ракетных ударов.

Об этом говорится в ежедневном сообщении Минобороны Британии, пишет "Европейская правда".

По данным разведки, Россия продолжает наращивать военное присутствие на востоке Украины. Боевые действия уже усилились, россияне пробуют прорвать украинские позиции.

Активность РФ в небе над северной частью Украины, скорее всего, останется низкой, учитывая уход наземных сил с этого направления. Тем не менее, сохраняется угроза ракетных ударов по важным объектам по всей территории Украины - в частности, чтобы срывать поставки подкреплений и оружия на восток.

Как ранее сообщала разведка Британии, сопротивление окруженного Мариуполя играет важную роль в обороне Украины, потому что защитники города оттягивают на себя силы, которые Россия могла бы задействовать на других направлениях.

В разведывательном обзоре, опубликованном вечером 19 апреля, отмечалось, что украинские военные отражают многочисленные попытки наступления российских войск на востоке.

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Темы: войнаУкраинаВеликобританияРосcия
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