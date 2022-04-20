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Обстріли Донеччини, бої на Луганщині та Харківщині – ніч у регіонах

Роман ПетренкоСереда, 20 квітня 2022, 09:29
фото ілюстративне

У ніч на 19 квітня російські війська обстрілювали Харків та Авдіївку, а також воювали із ЗСУ на Харківщині, Луганщині та Херсонщині.

Джерело: звіти регіонів

Деталі: Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, Кіровоградщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, Сумщині та Чернігівщині.

Харківщина: вночі у Харкові окупанти продовжили періодичні обстріли окраїн житлового району Салтівка, попередньо постраждалих немає.

Тривають активні бойові дії в Ізюмському напрямку.

Луганщина: Кремінна під контролем росіян. Намагаються штурмувати Сєвєродонецьк та Попасну. Потужний обстріл Новодружеська - містечка, яке розташоване впритул до Лисичанська. Після опівночі росіяни відкрили вогонь по житловим будинкам. Зайнялися два, в місті перебито газопровід. Декілька разів за ніч ворог також обстріляв місто Гірське. Після спроб штурму російськими окупантами Рубіжного та Сєвєродонецька до лікарні міста Новоайдар надійшло близько 130 поранених військовослужбовців ворога.

Донеччина: вночі обстріли Авдіївки, центру міста. Значні пошкодження інфраструктури. Місто частково без електрики.

ВІДЕО ДНЯ

На решті території області — без суттєвих змін.

За минулу добу - 3 загиблих, 6 поранених.

Херсонщина: постійні обстріли. За останню добу майже на всій території області велися бойові дії. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі відсутня. У громадах на межі із Миколаївщиною та Дніпропетровською областю, немає світла, газу, води.

Ситуація стабільно важка.

Миколаївська: вчора ввечері внаслідок ракетного удару уражено будівлю поліклініки м.Баштанка. За попередньою інформацією без жертв. У ночі Миколаїв знову зазнав ракетних ударів. Наслідки уточнюються. В інших населених пунктах області ситуація тривожна, але керована.

Теми: Збройні силиРосіявійна
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