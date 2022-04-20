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Обстрелы Донецкой области, бои на Луганщине и Харьковщине – ночь в регионах

Роман ПетренкоСреда, 20 апреля 2022, 09:29
фото иллюстративное

В ночь на 19 апреля российские войска обстреливали Харьков и Авдеевку, а также воевали с ВСУ в Харьковской, Луганской и Херсонской областях.

Источник: отчеты регионов

Детали: Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Кировоградщине, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской областях, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Винницкой, Тернопольской областях, Киевщине, Полтавщине, Житомирщине, Черкасской, Сумской и Черниговской.

Харьковщина: ночью в Харькове оккупанты продолжили периодические обстрелы окраин жилого района Салтовка, предварительно пострадавших нет.

Продолжаются активные боевые действия в Изюмском направлении.

Луганщина: Кременная под контролем россиян. Пытаются штурмовать Северодонецк и Попасную. Мощный обстрел Новодружеска - городка, расположенного вплотную к Лисичанску. После полуночи россияне открыли огонь по жилым домам. Загорелись два, в городе перебит газопровод. Несколько раз за ночь враг также обстрелял город Горный. После попыток штурма российскими оккупантами Рубежного и Северодонецка в больницу города Новоайдар поступило около 130 раненых военнослужащих врага.

Донетчина: ночью обстрелы Авдеевки, центра города. Значительны повреждения инфраструктуры. Город частично без электричества.

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На остальной территории области без существенных изменений.

За минувшие сутки – 3 погибших, 6 раненых.

Херсонщина: постоянные обстрелы За последние сутки почти на всей территории области велись боевые действия. Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует. В громадах на границе с Николаевской и Днепропетровской областью нет света, газа, воды.

Ситуация стабильно тяжелая.

Николаевская: вчера вечером в результате ракетного удара поражено здание поликлиники Баштанка. По предварительной информации, без жертв. Ночью Николаев снова получил ракетные удары. Последствия уточняются. В других населенных пунктах области ситуация тревожная, но управляемая.

Темы: Вооруженные силыРосcиявойна
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