Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Російських та білоруських тенісистів не пустять на Вімблдон – ЗМІ

Роман ПетренкоСереда, 20 квітня 2022, 10:06
найвідоміший російський тенісист данило медведєв, getty images

Росіян та білорусів не допустять до участі в Вімблдоні у відповідь на напад Росії на Україну.

Джерело: Sportico, The New York Times

Деталі: Вімблдон стане першим тенісним турніром, на якому будуть обмежені окремі російські та білоруські спортсмени.

Про заборону повідомив високопоставлений міжнародний тенісний чиновник на умовах анонімності, оскільки він не уповноважений говорити від імені Вімблдону.

Це рішення виключить низку гравців із високим рейтингом. Четверо російських чоловіків входять до 30 найкращих на ATP Tour, один з яких (Данило Медведєв) – друга ракетка світу.

Також у Росії п'ять жінок у топ-40 рейтингу WTA Tour.

Зараз тенісисти і Росії, і Білорусії можуть брати участь на турнірах WTA та ATP, але без національного прапора та гімну.

ВІДЕО ДНЯ

Довідка: Вімблдон, один із чотирьох турнірів Великого шолома, має розпочатися наприкінці червня.

Читайте також: Тенісист і теробороновець Стаховський: Міг не їхати, але, якби не повернувся в Україну, що б я сказав своїм дітям?

Теми: спортвійнаРосіяБілорусь
Головне сьогодні

Уряд Німеччини викреслив усе важке озброєння зі списку військової допомоги Україні – Bild

Литва передала Україні важкі міномети

Зведення штабу: окупанти планують примусову мобілізацію на Херсонщині

Єдність НАТО шокувала Путіна – Байден

Завдяки притоку запчастин Україна збільшила свої ВПС на 20 літаків – США

фотоУ Бородянці виявили дві братських могили з тілами мирних мешканців

Усі новини...
спорт
Майже весь футбольний клуб з Першої ліги доєднався до ЗСУ
Україна зіграє на ЧС з волейболу замість Росії
Володар "Золотого м'яча" Ігор Бєланов став на захист України – ЗМІ
Останні новини
10:05
У четвер з Маріуполя та Херсонщини спробують евакуювати людей
10:05
Росія втратила 21 тисячу солдатів і 172 літаки – Генштаб
09:52
Міністр фінансів Марченко: Росія – це хвороба світової економіки
09:40
Від нічних обстрілів у Миколаєві загинула людина – ОДА
09:30
Туреччина готується зменшити залежність від російського газу
09:27
Уряд Німеччини викреслив усе важке озброєння зі списку військової допомоги Україні – Bild
09:20
З Маріуполя вдалося евакуювати 4 автобуси людей
09:00
Литва передала Україні важкі міномети
08:59
Регіони: в Харкові обстрілів поменшало, на Донбасі – жорстокі бої, по Миколаєву був удар
08:49
Асоціація тенісистів засудила рішення не пускати росіян і білорусів на Вімблдон
Усі новини...