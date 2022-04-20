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Російських та білоруських тенісистів не пустять на Вімблдон – ЗМІ

Роман ПетренкоСереда, 20 квітня 2022, 10:06
Російських та білоруських тенісистів не пустять на Вімблдон – ЗМІ
найвідоміший російський тенісист данило медведєв, getty images

Росіян та білорусів не допустять до участі в Вімблдоні у відповідь на напад Росії на Україну.

Джерело: Sportico, The New York Times

Деталі: Вімблдон стане першим тенісним турніром, на якому будуть обмежені окремі російські та білоруські спортсмени.

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Про заборону повідомив високопоставлений міжнародний тенісний чиновник на умовах анонімності, оскільки він не уповноважений говорити від імені Вімблдону.

Це рішення виключить низку гравців із високим рейтингом. Четверо російських чоловіків входять до 30 найкращих на ATP Tour, один з яких (Данило Медведєв) – друга ракетка світу.

Також у Росії п'ять жінок у топ-40 рейтингу WTA Tour.

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Зараз тенісисти і Росії, і Білорусії можуть брати участь на турнірах WTA та ATP, але без національного прапора та гімну.

Довідка: Вімблдон, один із чотирьох турнірів Великого шолома, має розпочатися наприкінці червня.

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Теми: спортвійнаРосіяБілорусь
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