Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Российских и беларусских теннисистов не пустят на Уимблдон – СМИ

Роман ПетренкоСреда, 20 апреля 2022, 10:06
самый известный российский теннисист даниил медведев, getty images

Россиян и беларусов не допустят к участию в Уимблдоне в ответ на нападение России на Украину.

Источник: Sportico, The New York Times

Детали: Уимблдон станет первым теннисным турниром, на котором будут ограничены отдельные российские и белорусские спортсмены.

О запрете сообщил высокопоставленный международный теннисный чиновник на условиях анонимности, поскольку он не уполномочен говорить от имени Уимблдона.

Это решение исключит ряд игроков с высоким рейтингом. Четверо российских мужчин входят в число 30 лучших на ATP Tour, один из которых (Даниил Медведев) – вторая ракетка мира.

Также у России пять женщин в топ-40 рейтинга WTA Tour.

На данный момент теннисисты и России, и Белоруссии могут участвовать на турнирах WTA и ATP, но без национального флага и гимна.

ВИДЕО ДНЯ

Справка: Уимблдон, один из четырех турниров Большого шлема, должен начаться в конце июня.

Читайте также: Теннисист и терробороновец Стаховский: Мог не ехать, но, если бы не вернулся в Украину, что бы я сказал своим детям?

Темы: спортвойнаРосcияБеларусь
Главное сегодня

США обеспокоены поддержкой Китаем действий РФ

80% Луганской области сейчас под контролем оккупантов – Гайдай

обновленоАрахамия и Подоляк готовы приехать в Мариуполь, чтобы обсудить эвакуацию с россиянами – "Азов"

Россиян начали бойкотировать на встречах G20 – Bloomberg

Украина поддерживает инициативу о четырехдневном Пасхальном перемирии

Россияне запустили "межконтинентальную" ракету: Путин говорит, что аналогов нет и угрожает

Все новости...
спорт
Почти весь футбольный клуб из Первой лиги присоединился к ВСУ
Украина сыграет на ЧМ по волейболу вместо России
Обладатель "Золотого мяча" Игорь Беланов стал на защиту Украины – СМИ
Последние новости
01:51
ВСУ уничтожили два вражеских поста наблюдения – ОК "Юг"
01:28
Байден "с печалью и страхом за людей" воспринимает кадры из Мариуполя – Белый дом
00:58
Кое-кто в НАТО хочет, чтобы война в Украине продолжалась – глава МИД Турции
00:57
фотоВ Бородянке обнаружили две братские могилы с телами мирных жителей
00:35
ВСУ на Донбассе уничтожили 17 единиц вражеской техники и склад с боеприпасами
00:33
Парад "поражения" от Китая и Германии: итоги экономического фронта
00:17
Днепропетровщина: оккупанты обстреляли Зеленодольск из систем залпового огня
00:13
Большое наступление РФ на востоке еще не началось – Данилов
00:13
Российские обстрелы Харькова разрушили символическое для поляков кладбище
00:12
Противовоздушная оборона сбила ракету и три беспилотника россиян
Все новости...