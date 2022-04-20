Российских и беларусских теннисистов не пустят на Уимблдон – СМИ

Россиян и беларусов не допустят к участию в Уимблдоне в ответ на нападение России на Украину.

Источник: Sportico, The New York Times

Детали: Уимблдон станет первым теннисным турниром, на котором будут ограничены отдельные российские и белорусские спортсмены.

О запрете сообщил высокопоставленный международный теннисный чиновник на условиях анонимности, поскольку он не уполномочен говорить от имени Уимблдона.

Это решение исключит ряд игроков с высоким рейтингом. Четверо российских мужчин входят в число 30 лучших на ATP Tour, один из которых (Даниил Медведев) – вторая ракетка мира.

Также у России пять женщин в топ-40 рейтинга WTA Tour.

На данный момент теннисисты и России, и Белоруссии могут участвовать на турнирах WTA и ATP, но без национального флага и гимна.

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Справка: Уимблдон, один из четырех турниров Большого шлема, должен начаться в конце июня.

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