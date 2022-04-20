Росіяни погрожують маріупольцям: будуть стріляти, якщо не побачать білих стрічок

Російські окупанти у Маріуполі почали погрожувати цивільним людям розстрілом за відмову пов'язувати білі стрічки.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко

Пряма мова: "Окупанти від "м’яких" пропозицій носити білі стрічки цивільним як позначку "свій-чужий" перейшли до прямих погроз про відкриття вогню на ураження по кожному, хто буде знаходитись на вулиці без таких позначок.

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Росіяни поступово перетворюють місто на справжнє гетто для українців, одночасно використовуючи мирних громадян як приманку для виявлення вогневих точок".

Деталі: Андрющенко нагадав, що окупанти вчергове анонсували на 20 квітня так званий "режим припинення вогню" в Маріуполі, від якого вони чекають, що українські захисники здадуться в полон.

"Вчорашній подібний анонс протягом всього часу анонсованого "припиненню вогню" супроводжувався масовими відео штурму та боїв з боку окупантів. Нічого нового, все за Оруелом: мир – це війна, свобода – це рабство", – зазначив радник маріупольського мера.

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Андрющенко також заявив, що "волонтери" від ФСБ брешуть маріупольцям, що всіх, хто залишився в місті, визнано "ворогом", що їх будуть арештовувати або мобілізовувати як "гарматне м’ясо". "Це відверта провокація і неправда", – попередив він.

Андрющенко повідомив, що в районі Метро та Порт-Сіті, а також у районі колишнього АТБ на Східному "систематично з’являється інтернет" і може працювати Viber.

Він закликав українців намагатися зв’язатися з маріупольцями та запевнити. що "ніхто їх не кинув та не зрадив".

Радник мера зазначив, що головні маріупольські пабліки у соцмережах контролюють окупанти – винятком є Телеграм-канал "Маріуполь Сейчас".