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Росіяни погрожують маріупольцям: будуть стріляти, якщо не побачать білих стрічок

Олена РощінаСереда, 20 квітня 2022, 10:32

Російські окупанти у Маріуполі почали погрожувати цивільним людям розстрілом за відмову пов'язувати білі стрічки.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 

Пряма мова: "Окупанти від "м’яких" пропозицій носити білі стрічки цивільним як позначку "свій-чужий" перейшли до прямих погроз про відкриття вогню на ураження по кожному, хто буде знаходитись на вулиці без таких позначок.

Росіяни поступово перетворюють місто на справжнє гетто для українців, одночасно використовуючи мирних громадян як приманку для виявлення вогневих точок".

Деталі: Андрющенко нагадав, що окупанти вчергове анонсували на 20 квітня так званий "режим припинення вогню" в Маріуполі, від якого вони чекають, що українські захисники здадуться в полон.

"Вчорашній подібний анонс протягом всього часу анонсованого "припиненню вогню" супроводжувався масовими відео штурму та боїв з боку окупантів. Нічого нового, все за Оруелом: мир – це війна, свобода – це рабство", – зазначив радник маріупольського мера. 

Андрющенко також заявив, що "волонтери" від ФСБ брешуть маріупольцям, що всіх, хто залишився в місті, визнано "ворогом", що їх будуть арештовувати або мобілізовувати як "гарматне м’ясо". "Це відверта провокація і неправда", – попередив він.

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Андрющенко повідомив, що в районі Метро та Порт-Сіті, а також у районі колишнього АТБ на Східному "систематично з’являється інтернет" і може працювати Viber. 

Він закликав українців намагатися зв’язатися з маріупольцями та запевнити. що "ніхто їх не кинув та не зрадив".

Радник мера зазначив, що головні маріупольські пабліки у соцмережах контролюють окупанти – винятком є Телеграм-канал "Маріуполь Сейчас".

Теми: Маріупольокупаціявійна
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