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Россияне угрожают мариупольцам: будут стрелять, если не увидят белых лент

Елена РощинаСреда, 20 апреля 2022, 10:32

Российские оккупанты в Мариуполе начали угрожать гражданским людям расстрелом за отказ повязывать белые ленты.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко

Прямая речь: "Оккупанты от "мягких" предложений носить белые ленты гражданским как отметку "свой-чужой" перешли к прямым угрозам об открытии огня на поражение по каждому, кто будет находиться на улице без таких отметок.

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Россияне постепенно превращают город в настоящее гетто для украинцев, одновременно используя мирных граждан как приманку для обнаружения огневых точек".

Детали: Андрющенко напомнил, что оккупанты в очередной раз анонсировали на 20 апреля так называемый "режим прекращения огня" в Мариуполе, от которого они ожидают, что украинские защитники сдадутся в плен.

"Вчерашний подобный анонс в течение всего времени анонсированного "прекращению огня" сопровождался массовыми видеоштурмами и боями со стороны оккупантов. Ничего нового, все по Оруэллу: мир – это война, свобода – это рабство", – отметил советник мариупольского мэра.

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Андрющенко также заявил, что "волонтеры" от ФСБ врут мариупольцам, что все, кто остался в городе, признаны "врагом", что их будут арестовывать или мобилизовывать как "пушечное мясо". "Это откровенная провокация и неправда", – предупредил он.

Андрющенко сообщил, что в районе Метро и Порт-Сити, а также в районе бывшего АТБ на Восточном "систематически появляется интернет" и может работать Viber.

Он призвал украинцев пытаться связаться с мариупольцами и заверить. что "никто их не бросил и не предал".

Советник мэра отметил, что главные мариупольские паблики в соцсетях контролируют оккупанты – исключением является Телеграмм-канал "Мариуполь Сейчас".

Темы: Мариупольоккупациявойна
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