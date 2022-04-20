Окупанти втратили вже 815 танків та 150 гелікоптерів – Генштаб
Середа, 20 квітня 2022, 10:35
Російські окупаційні війська втратили вже майже 21 тисячу вояк, 815 танків та 150 гелікоптерів.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.04 орієнтовно склали
- особового складу - близько 20900 осіб ліквідовано
- танків ‒ 815 од,
- бойових броньованих машин ‒ 2087 од,
- артилерійських систем – 391 од,
- РСЗВ - 136 од,
- засоби ППО - 67 од,
- літаків – 171 од,
- гелікоптерів – 150 од,
- автомобільної техніки - 1504 од,
- кораблі /катери - 8 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 165.
- Спеціальна техніка - 27.
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються.
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