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Окупанти втратили вже 815 танків та 150 гелікоптерів – Генштаб

Роман ПетренкоСереда, 20 квітня 2022, 10:35
Окупанти втратили вже 815 танків та 150 гелікоптерів – Генштаб
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: GETTY IMAGES

Російські окупаційні війська втратили вже майже 21 тисячу вояк, 815 танків та 150 гелікоптерів.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.04 орієнтовно склали

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  • особового складу - близько 20900 осіб ліквідовано
  • танків ‒ 815 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2087 од,
  • артилерійських систем – 391 од,
  • РСЗВ - 136 од,
  • засоби ППО - 67 од,
  • літаків – 171 од,
  • гелікоптерів – 150 од,
  • автомобільної техніки - 1504 од,
  • кораблі /катери - 8 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 165.
  • Спеціальна техніка - 27.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються.

Теми: ГенштабЗбройні силивійнаРосія
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