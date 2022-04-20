Оккупанты потеряли уже 815 танков и 150 вертолетов – Генштаб
Среда, 20 апреля 2022, 10:35
Российские оккупационные войска потеряли уже почти 21 тысячу солдат, 815 танков и 150 вертолетов.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.04 ориентировочно составили
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- личного состава – около 20900 человек ликвидировано
- танков ‒ 815 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2087 ед,
- артиллерийских систем – 391 ед,
- РСЗО - 136 ед,
- средства ПВО - 67 ед,
- самолетов – 171 ед,
- вертолетов – 150 ед,
- автомобильной техники - 1504 ед,
- корабли /катера - 8 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 165.
- Специальная техника – 27.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются.