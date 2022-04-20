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Оккупанты потеряли уже 815 танков и 150 вертолетов – Генштаб

Роман ПетренкоСреда, 20 апреля 2022, 10:35
Оккупанты потеряли уже 815 танков и 150 вертолетов – Генштаб

Российские оккупационные войска потеряли уже почти 21 тысячу солдат, 815 танков и 150 вертолетов.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.04 ориентировочно составили

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  • личного состава – около 20900 человек ликвидировано
  • танков ‒ 815 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2087 ед,
  • артиллерийских систем – 391 ед,
  • РСЗО - 136 ед,
  • средства ПВО - 67 ед,
  • самолетов – 171 ед,
  • вертолетов – 150 ед,
  • автомобильной техники - 1504 ед,
  • корабли /катера - 8 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 165.
  • Специальная техника – 27.
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются.

Темы: ГенштабВооруженные силывойнаРосcия
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