Глава Держдуми Росії: Шкоду від санкцій порахуємо, Європі доведеться компенсувати

Глава Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що країни Європи будуть змушені компенсувати Росії шкоду, яку завдали санкції, ведені через її напад на Україну.

Джерело: Володін у Telegram

Пряма мова Володіна: "Країни Європи мають розуміти таке. По-перше, санкції проти Російської Федерації є незаконними. До цієї теми ми ще повернемося і порахуємо шкоду, яку ви завдали нашій економіці. Вам доведеться у будь-якому разі її компенсувати. Як і коли – питання часу".

Деталі: Він також додав: поки низка європейських країн розмірковують, купувати чи ні російський газ за рублі, Росія має куди його перенаправити, і "не має бажання рятувати" європейські країни.

Пряма мова Володіна: "Не думайте, що ви єдині споживачі російських енергоресурсів. Наша країна має куди їх перенаправити. Тим більше, як партнери ви ніякі.

Виникає питання: у чому наш інтерес? Рятувати вас? Але бачачи хамське ставлення до нашої країни та людей, шалену русофобію, яку ви розгорнули, жодного бажання немає".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ