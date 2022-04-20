Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава Держдуми Росії: Шкоду від санкцій порахуємо, Європі доведеться компенсувати

Ірина БалачукСереда, 20 квітня 2022, 10:44
В’ячеслав Володін. Фото з Telegram

Глава Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що країни Європи будуть змушені компенсувати Росії шкоду, яку завдали санкції, ведені через її напад на Україну.

Джерело: Володін у Telegram

Пряма мова Володіна: "Країни Європи мають розуміти таке. По-перше, санкції проти Російської Федерації є незаконними. До цієї теми ми ще повернемося і порахуємо шкоду, яку ви завдали нашій економіці. Вам доведеться у будь-якому разі її компенсувати. Як і коли – питання часу".

Деталі: Він також додав: поки низка європейських країн розмірковують, купувати чи ні російський газ за рублі, Росія має куди його перенаправити, і "не має бажання рятувати" європейські країни.

Пряма мова Володіна: "Не думайте, що ви єдині споживачі російських енергоресурсів. Наша країна має куди їх перенаправити. Тим більше, як партнери ви ніякі.

Виникає питання: у чому наш інтерес? Рятувати вас? Але бачачи хамське ставлення до нашої країни та людей, шалену русофобію, яку ви розгорнули, жодного бажання немає".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Після нападу Росії на Україну 24 лютого низка країн почали вводити санкції проти країни-агресора.
  • Вони торкнулися практично всіх галузей економіки – від банківської сфери і торгівлі до закритого неба і портів. Також санкції ввели проти президента Росії Володимира Путіна, його родини, вищого керівництва РФ, депутатів Держдуми,  російських пропагандистів тощо.
  • 19 квітня стало відомо, Європейський Союз наступного тижня може представити новий пакет антиросійських санкцій. Це вже буде шостий пакет санкцій проти країни-агресора.

Теми: РосіясанкціїЄвропавійна
Головне сьогодні

Депутата Херсонської міськради з партії мера підозрюють у держзраді

Розвідка Британії: Росія поспішає отримати якісь "перемоги" до 9 травня

Україна вимагає коридор з "Азовсталі" для цивільних та поранених

відеоШойгу набрехав Путіну про "взяття Маріуполя"

Уряд Німеччини викреслив усе важке озброєння зі списку військової допомоги Україні – Bild

Литва передала Україні важкі міномети

Усі новини...
Росія
ФСБ Росії заарештувала "міністра внутрішніх справ "ЛНР" - розвідка
Окупанти втратили вже 815 танків та 150 гелікоптерів – Генштаб
Російських та білоруських тенісистів не пустять на Вімблдон – ЗМІ
Останні новини
14:07
Прем’єри Іспанії та Данії відвідали Бородянку
14:02
Ворог завдав ракетних ударів по Запоріжжю
14:00
Українці вивели у березні майже 2 мільярди доларів: НБУ закрив лазівку
13:54
відеоУ Росії горить один з головних дослідних інститутів Міноборони
13:52
Або ми всі виходимо з тіні і живемо по закону, або не йдемо в ЄС – інтерв'ю з Данилом Гетманцевим
13:35
ОДА: Росіяни втретє заявили про захоплення Рубіжного, це фейк
13:30
Росія закриває генеральні консульства Латвії, Естонії та Литви
13:25
В Росії перероблять старі Ту-214 у бізнес-джети
13:22
Пасинок Медведчука найняв поліцію охороняти його будинок – Bihus.Info
13:06
Захисники у Попасній знищили загін лівійців та сирійців – Данілов
Усі новини...