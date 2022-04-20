Глава Держдуми Росії: Шкоду від санкцій порахуємо, Європі доведеться компенсувати
Глава Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що країни Європи будуть змушені компенсувати Росії шкоду, яку завдали санкції, ведені через її напад на Україну.
Джерело: Володін у Telegram
Пряма мова Володіна: "Країни Європи мають розуміти таке. По-перше, санкції проти Російської Федерації є незаконними. До цієї теми ми ще повернемося і порахуємо шкоду, яку ви завдали нашій економіці. Вам доведеться у будь-якому разі її компенсувати. Як і коли – питання часу".
Деталі: Він також додав: поки низка європейських країн розмірковують, купувати чи ні російський газ за рублі, Росія має куди його перенаправити, і "не має бажання рятувати" європейські країни.
Пряма мова Володіна: "Не думайте, що ви єдині споживачі російських енергоресурсів. Наша країна має куди їх перенаправити. Тим більше, як партнери ви ніякі.
Виникає питання: у чому наш інтерес? Рятувати вас? Але бачачи хамське ставлення до нашої країни та людей, шалену русофобію, яку ви розгорнули, жодного бажання немає".
Передісторія:
- Після нападу Росії на Україну 24 лютого низка країн почали вводити санкції проти країни-агресора.
- Вони торкнулися практично всіх галузей економіки – від банківської сфери і торгівлі до закритого неба і портів. Також санкції ввели проти президента Росії Володимира Путіна, його родини, вищого керівництва РФ, депутатів Держдуми, російських пропагандистів тощо.
- 19 квітня стало відомо, Європейський Союз наступного тижня може представити новий пакет антиросійських санкцій. Це вже буде шостий пакет санкцій проти країни-агресора.