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Глава Держдуми Росії: Шкоду від санкцій порахуємо, Європі доведеться компенсувати

Ірина БалачукСереда, 20 квітня 2022, 10:44
Глава Держдуми Росії: Шкоду від санкцій порахуємо, Європі доведеться компенсувати
В’ячеслав Володін. Фото з Telegram

Глава Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що країни Європи будуть змушені компенсувати Росії шкоду, яку завдали санкції, ведені через її напад на Україну.

Джерело: Володін у Telegram

Пряма мова Володіна: "Країни Європи мають розуміти таке. По-перше, санкції проти Російської Федерації є незаконними. До цієї теми ми ще повернемося і порахуємо шкоду, яку ви завдали нашій економіці. Вам доведеться у будь-якому разі її компенсувати. Як і коли – питання часу".

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Деталі: Він також додав: поки низка європейських країн розмірковують, купувати чи ні російський газ за рублі, Росія має куди його перенаправити, і "не має бажання рятувати" європейські країни.

Пряма мова Володіна: "Не думайте, що ви єдині споживачі російських енергоресурсів. Наша країна має куди їх перенаправити. Тим більше, як партнери ви ніякі.

Виникає питання: у чому наш інтерес? Рятувати вас? Але бачачи хамське ставлення до нашої країни та людей, шалену русофобію, яку ви розгорнули, жодного бажання немає".

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Передісторія:

  • Після нападу Росії на Україну 24 лютого низка країн почали вводити санкції проти країни-агресора.
  • Вони торкнулися практично всіх галузей економіки – від банківської сфери і торгівлі до закритого неба і портів. Також санкції ввели проти президента Росії Володимира Путіна, його родини, вищого керівництва РФ, депутатів Держдуми,  російських пропагандистів тощо.
  • 19 квітня стало відомо, Європейський Союз наступного тижня може представити новий пакет антиросійських санкцій. Це вже буде шостий пакет санкцій проти країни-агресора.

Теми: РосіясанкціїЄвропавійна
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