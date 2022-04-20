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Глава Госдумы России: Вред от санкций посчитаем, Европе придется компенсировать

Ирина БалачукСреда, 20 апреля 2022, 10:44
Глава Госдумы России: Вред от санкций посчитаем, Европе придется компенсировать
Вячеслав Володин. Фото из Telegram

Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что страны Европы будут вынуждены компенсировать России вред, нанесенный санкциями, веденными из-за ее нападения на Украину.

Источник: Володин в Telegram

Прямая речь Володина: "Страны Европы должны понимать следующее. Во-первых, санкции против Российской Федерации незаконны. К этой теме мы еще вернемся и посчитаем вред, который вы нанесли нашей экономике. Вам придется в любом случае его компенсировать. Как и когда – вопрос времени".

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Детали: Он также добавил: пока ряд европейских стран размышляют, покупать или нет российский газ за рубли, у России есть куда его перенаправить, и "нет желания спасать" европейские страны.

Прямая речь Володина: "Не думайте, что вы единственные потребители российских энергоресурсов. У нашей страны есть куда их перенаправить. Тем более как партнеры вы никакие.

Возникает вопрос: в чем наш интерес? Спасать вас? Но видя хамское отношение к нашей стране и людям, зашкаливающую русофобию, которую вы развернули, желания никакого нет".

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Предыстория:

  • После нападения России на Украину 24 февраля ряд стран начали вводить санкции против страны-агрессора.
  • Они затронули практически все отрасли экономики – от банковской сферы и торговли до закрытого неба и портов. Также санкции ввели против президента России Владимира Путина, его семьи, высшего руководства РФ, депутатов Госдумы, российских пропагандистов и т.д.
  • 19 апреля стало известно, что Европейский Союз на следующей неделе может представить новый пакет антироссийских санкций. Это уже будет шестой пакет санкций против страны-агрессора.

Темы: РосcиясанкцииЕвропавойна
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