Керівник морського ліцею Маріуполя подався в колаборанти – радник мера

У Маріуполі колаборантами росіян стали керівник морського ліцею В’ячеслав Мірошниченко та колишня директорка школи №3 Наталія Топорікова, яка знову очолила одну зі шкіл.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова: "Вчора в Маріуполі "відкрили школу". Для забеспечення картинки для пропагнадистів на "відкриття школи" звезли дітей зі всього міста. Стандартна тактика окупантів з колаборантами – циничне використання дітей та їхнього важкого психологічного стану для пропаганди. Нічого гуманного в цих нелюдях не залишилось.

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Нами остаточно ідентифіковано "міністра освіти ДНР в Маріуполі" – ним виявився керівник морського ліцею в Маріуполі Мірошниченко В’ячеслав Сергійович, який самостійно запропонував свої послуги ворогу".

Деталі: Водночас, після розповсюдження інформації про згоду працювати на ворога та засудження колег директорка 53-ї школи відмовилась очолювати школу при окупантах.

Директоркою школи виступила колишня директорка іншої школи (школи №3 в Маріуполі) Наталія Топорікова.

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"Факту примусу не зафіксовано, що дозволяє стверджувати про колаборацію", – додав Андрющенко.