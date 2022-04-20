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Руководитель морского лицея Мариуполя подался в коллаборанты – советник мэра

Елена РощинаСреда, 20 апреля 2022, 11:03

В Мариуполе коллаборантами россиян стали руководитель морского лицея Вячеслав Мирошниченко и бывшая директор школы №3 Наталья Топорикова, которая вновь возглавила одну из школ.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Вчера в Мариуполе "открыли школу". Для обеспечения картинки для пропагнадистов на открытие школы свезли детей со всего города. Стандартная тактика оккупантов с коллаборантами – циничное использование детей и их тяжелого психологического состояния для пропаганды. Ничего гуманного в этих нелюдях не осталось.

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Нами окончательно идентифицирован "министр образования ДНР в Мариуполе" – им оказался руководитель морского лицея в Мариуполе Мирошниченко Вячеслав Сергеевич, который самостоятельно предложил свои услуги врагу".

 

Детали: В то же время, после распространения информации о согласии работать на врага и осуждении коллег директор 53-й школы отказалась возглавлять школу при оккупантах.

Директором школы выступила бывшая директор другой школы (школы №3 в Мариуполе) Наталья Топорикова.

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"Факт принуждения не зафиксирован, что позволяет утверждать о коллаборации", – добавил Андрющенко.

Темы: Мариупольколлаборационизмобразованиеоккупация
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