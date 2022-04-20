Десантники показали ворожі безпілотники, "ужалені" зі Stinger та Starstreak

Підрозділи Протиповітряної оборони десантно-штурмових військ 19 квітня збили два російських багатоцільових безпілотника

Джерело: пресцентр командування ДШВ

Деталі: Це - багатоцільовий безпілотний вертоліт "Горизонт Ейр S-100" та багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс "Орлан-10".

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Десантники зазначають, що їх було збито з переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger та Starstreak.

Дослівно: "Військовослужбовці зенітних ракетних підрозділів Десантно-штурмових військ продовжують віртуозно збивати доволі дорогі засоби повітряної розвідки противника. Повітряний простір в смугах нашої відповідальності – під повним контролем підрозділів ППО ДШВ".

Нагадаємо: За даними українських Повітряних сил, за добу 19 квітня ЗСУ вразили 9 повітряних цілей російських окупантів: 1 літак, 1 гелікоптер, 1 крилату ракету і 6 безпілотників.