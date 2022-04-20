Десантники показали вражеские беспилотники, "ужаленные" из Stinger и Starstreak

Подразделения Противовоздушной обороны десантно-штурмовых войск 19 апреля сбили два российских многоцелевых беспилотника.

Источник: пресс-центр командования ДШВ

Детали: Это многоцелевой беспилотный вертолет "Горизонт Эйр S-100" и многоцелевой беспилотный авиационный комплекс "Орлан-10".

Десантники отмечают, что они были сбиты из переносных зенитно-ракетных комплексов "Stinger" и "Starstreak".

Дословно: "Военнослужащие зенитных ракетных подразделений Десантно-штурмовых войск продолжают виртуозно сбивать довольно дорогостоящие средства воздушной разведки противника. Воздушное пространство в полосе нашей ответственности – под полным контролем подразделений ПВО ДШУ".

Напомним: По данным украинских Воздушных сил, за сутки 19 апреля ВСУ поразили 9 воздушных целей российских оккупантов: 1 самолет, 1 вертолет, 1 крылатую ракету и 6 беспилотников.