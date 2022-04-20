ЗСУ спростували заяву Пентагону про надані Україні літаки

Повітряні сили Збройних сил Україні підтвердили, що отримали від союзників запчастини та комплектуючі для літаків - але не нові літаки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила пресслужба командування Повітряних сил.

"Україна не отримувала нові літаки від партнерів! За сприяння уряду США Повітряні сили Збройних сил України отримали запчастини та комплектуючі, для відновлення та ремонту парку літальних апаратів, які є на озброєнні авіації повітряних Сил, що дозволить поставити до строю більше техніки", - йдеться у роз’ясненні.

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Нагадаємо, 19 квітня у Пентагоні повідомили, що Україна отримала з інших країн допомогу, що дозволила збільшити кількість військових літаків на озброєнні ЗСУ.

"Я хочу сказати, не вдаючись у деталі щодо того, що надають інші країни, що вони (українці) отримали додаткові платформи, а також деталі, щоб дозволить збільшити свій флот, розмір авіапарку. Я думаю, що на цьому варто зупинитися", – заявив Кірбі.

У відповіді на запитання журналіста речник уточнив, що в цьому випадку від словом "платформи", має на увазі "літаки", не надавши деталей щодо цієї передачі. "Вони (українці) вже отримали нові літаки та запчастини, щоби підняти у повітря більше літаків", - додав він.

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Ці слова дали підстави вважати, що йдеться про передачу літаків.