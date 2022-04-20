ВСУ опровергли заявление Пентагона о предоставленных Украине самолетах

Воздушные силы Вооруженных сил Украины подтвердили, что получили от союзников запчасти и комплектующие для самолетов – но не новые самолеты.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила пресс-служба командования Воздушных сил.

"Украина не получала новые самолеты от партнеров! При содействии правительства США Воздушные силы Вооруженных сил Украины получили запчасти и комплектующие для восстановления и ремонта парка летательных аппаратов, которые имеются на вооружении авиации Воздушных сил, что позволит поставить в строй больше техники", - говорится в разъяснении.

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Напомним, 19 апреля в Пентагоне сообщили, что Украина получила из других стран помощь, позволившую увеличить количество военных самолетов на вооружении ВСУ.

"Я хочу сказать, не вдаваясь в детали относительно того, что предоставляют другие страны, что они (украинцы) получили дополнительные платформы, а также детали, чтобы позволить увеличить свой флот, размер авиапарка. Я думаю, что на этом стоит остановиться", – заявил Кирби.

В ответе на вопрос журналиста спикер уточнил, что в этом случае под словом "платформы" подразумевает "самолеты", не предоставив деталей относительно этой передачи. "Они (украинцы) уже получили новые самолеты и запчасти, чтобы поднять в воздух больше самолетов", - добавил он.

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Эти слова дали основание считать, что речь идет о передаче самолетов.