У Бучанському районі викрили підлітка, який шпигував на росіян

Неповнолітнього мешканця Бучанського району Київщини підозрюють у передачі ворогу інформації про Збройні сили України.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: За даними слідства, в період тимчасової окупації села на території Бучанського району Київської області 17-річний місцевий мешканець добровільно перейшов на бік ворога.

Він передавав представникам російської армії відомості про мешканців села, магазини та будинки, де можуть зберігатися цінні речі, а також іншу інформацію, за що отримував матеріальну винагороду та привілеї від окупантів.

Крім того, підозрюваний разом з військовослужбовцями збройних сил РФ проник до одного з будинків на території села, звідки вони таємно викрали чуже майно.

Неповнолітньому мешканцю Київщини повідомлено про підозру в державній зраді та таємному викраденні чужого майна.

За скоєне молодику загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років.