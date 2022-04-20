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У Бучанському районі викрили підлітка, який шпигував на росіян

Валентина РоманенкоСереда, 20 квітня 2022, 11:55
У Бучанському районі викрили підлітка, який шпигував на росіян
колаж прокуратури

Неповнолітнього мешканця Бучанського району Київщини підозрюють у передачі ворогу інформації про Збройні сили України.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: За даними слідства, в період тимчасової окупації села на території Бучанського району Київської області 17-річний місцевий мешканець добровільно перейшов на бік ворога.

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Він передавав представникам російської армії відомості про мешканців села, магазини та будинки, де можуть зберігатися цінні речі, а також іншу інформацію, за що отримував матеріальну винагороду та привілеї від окупантів.

Крім того, підозрюваний разом з військовослужбовцями збройних сил РФ проник до одного з будинків на території села, звідки вони таємно викрали чуже майно.

Неповнолітньому мешканцю Київщини повідомлено про підозру в державній зраді та таємному викраденні чужого майна.

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Теми: Київська областьвійнапрокуратура
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