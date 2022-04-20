В Бучанском районе разоблачили подростка, который шпионил на россиян

Несовершеннолетнего жителя Бучанского района Киевской области подозревают в передаче врагу информации о Вооруженных силах Украины.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: По данным следствия, в период временной оккупации села на территории Бучанского района Киевской области 17-летний местный житель добровольно перешел на сторону врага.

Он передавал представителям российской армии сведения об жителях села, магазинах и домах, где могут храниться ценные вещи, а также другую информацию, за что получал материальное вознаграждение и привилегии от оккупантов.

Кроме того, подозреваемый вместе с военнослужащими вооруженных сил РФ проник в одно из домов на территории села, откуда они тайно похитили чужое имущество.

Несовершеннолетнему жителю Киевщины сообщено о подозрении в государственной измене и тайном похищении чужого имущества.

За совершенное молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.