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В Бучанском районе разоблачили подростка, который шпионил на россиян

Валентина РоманенкоСреда, 20 апреля 2022, 11:55
коллаж прокуратуры

Несовершеннолетнего жителя Бучанского района Киевской области подозревают в передаче врагу информации о Вооруженных силах Украины.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: По данным следствия, в период временной оккупации села на территории Бучанского района Киевской области 17-летний местный житель добровольно перешел на сторону врага.

Он передавал представителям российской армии сведения об жителях села, магазинах и домах, где могут храниться ценные вещи, а также другую информацию, за что получал материальное вознаграждение и привилегии от оккупантов.

Кроме того, подозреваемый вместе с военнослужащими вооруженных сил РФ проник в одно из домов на территории села, откуда они тайно похитили чужое имущество.

Несовершеннолетнему жителю Киевщины сообщено о подозрении в государственной измене и тайном похищении чужого имущества.

За совершенное молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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Темы: Киевская областьвойнапрокуратура
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