Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Бучанском районе разоблачили подростка, который шпионил на россиян

Валентина РоманенкоСреда, 20 апреля 2022, 11:55
В Бучанском районе разоблачили подростка, который шпионил на россиян
коллаж прокуратуры

Несовершеннолетнего жителя Бучанского района Киевской области подозревают в передаче врагу информации о Вооруженных силах Украины.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: По данным следствия, в период временной оккупации села на территории Бучанского района Киевской области 17-летний местный житель добровольно перешел на сторону врага.

Реклама:

Он передавал представителям российской армии сведения об жителях села, магазинах и домах, где могут храниться ценные вещи, а также другую информацию, за что получал материальное вознаграждение и привилегии от оккупантов.

Кроме того, подозреваемый вместе с военнослужащими вооруженных сил РФ проник в одно из домов на территории села, откуда они тайно похитили чужое имущество.

Несовершеннолетнему жителю Киевщины сообщено о подозрении в государственной измене и тайном похищении чужого имущества.

ВИДЕО ДНЯ

За совершенное молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Темы: Киевская областьвойнапрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Киевская область
Обломки на кладбище, пожары и разрушения: последствия атаки на Киевщине
В Киеве и области работала ПВО
На Киевщине глава ВВК выписывала "липовые" справки уклонистам за 10 тысяч долларов
Последние новости
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:33
Записи разговоров Портнова после аннексии Крыма попали в СМИ
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
Все новости...
Реклама: