Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Таллінні створять площу України

"Європейська правда"Середа, 20 квітня 2022, 12:21

Мерія Таллінна в середу ухвалила рішення про створення в естонській столиці площі України.

Про це повідомив віцемер естонської столиці Йоозеп Вімм, передає "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

За словами Вімма, міська комісія з топонімів запропонувала управі зважити три можливі розташування майбутньої площі.

"Найдостойнішим з них здався варіант створити площу України в парку Лембіту, який розташований позаду будівлі Міністерства закордонних справ. З кількох причин це символічне місце. Майже всі споруди в цьому секторі були знищені під час березневого бомбардування 1944 року. Міністерство закордонних справ поряд. З іншого боку розташована площа Ісландії, тому площа України та площа Ісландії разом утворили б такий закінчений ансамбль", - розповів віцемер.

"Крім того, парк Лембіту відрізняється дуже високою щільністю використання. Можна буде надати цій зоні нову якість з погляду міського простору, щоб люди задумалися про те, що об'єднує народи Естонії та України. Також це дозволить гідно пам'ятати внесок України в оборону усієї Європи", - додав Йоозеп Вімм.

Віцемер додав, що після того, як було прийнято принципове рішення про створення площі України, необхідно пройти різні бюрократичні процедури – отримати узгодження з боку різних відомств, провести публічне обговорення назви, давши можливість мешканцям висловити свою думку, тощо.

На питання, коли площа України могла б офіційно з'явитися у Таллінні, віцемер відповів, що "до літа".

ВІДЕО ДНЯ

"Ми в жодному разі не плануємо затягувати цей процес. Навпаки, ми постараємося зробити це якнайшвидше, але є також певні процедурні терміни. Наприклад, публічне обговорення вимагає витримування певного часу, щоб люди мали змогу висловити свою думку", - сказав він. .

За словами Вімма, ідея створення у Таллінні площі України також обговорювалася із послом України в Естонії.

Теми: Естонія
Головне сьогодні

відеоУ Росії горить один з головних дослідних інститутів Міноборони

Пасинок Медведчука найняв поліцію охороняти його будинок – Bihus.Info

Депутата Херсонської міськради з партії мера підозрюють у держзраді

Розвідка Британії: Росія поспішає отримати якісь "перемоги" до 9 травня

Україна вимагає коридор з "Азовсталі" для цивільних та поранених

відеоШойгу набрехав Путіну про "взяття Маріуполя"

Усі новини...
Естонія
Естонія надала Україні найбільшу допомогу у співвідношенні до власного ВВП
Президенти Польщі і країн Балтії відвідали Бородянку
Президенти країн Балтії і Польщі прибули до Києва
Останні новини
15:15
документКива попросив у Путіна притулок і громадянство
15:12
Другий обмін за тиждень: 19 українців врятовано з російського полону
15:08
Підсанкційний засновник "Лукойла" Алекперов покинув раду директорів компанії
15:05
В Іспанії знайдені мертвими колишній топменеджер газової компанії "Новатек", його дружина та дочка
14:52
Київське метро працюватиме зі змінами у п'ятницю перед Великоднем
14:52
Сейм Латвії визнав геноцидом військову агресію РФ проти України
14:43
Китай збільшить видобуток вугілля
14:40
Політика повертається. Як Зеленський зачищає конкурентів
14:36
Британія розширила санкції проти РФ: у списку військові злочинці з Бучі, концерн "Калашников" і Кива
14:29
"Яндекс" каже, що призупинив "багато" інвестицій в РФ і за кордоном
Усі новини...