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У Таллінні створять площу України

"Європейська правда"Середа, 20 квітня 2022, 12:21

Мерія Таллінна в середу ухвалила рішення про створення в естонській столиці площі України.

Про це повідомив віцемер естонської столиці Йоозеп Вімм, передає "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

За словами Вімма, міська комісія з топонімів запропонувала управі зважити три можливі розташування майбутньої площі.

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"Найдостойнішим з них здався варіант створити площу України в парку Лембіту, який розташований позаду будівлі Міністерства закордонних справ. З кількох причин це символічне місце. Майже всі споруди в цьому секторі були знищені під час березневого бомбардування 1944 року. Міністерство закордонних справ поряд. З іншого боку розташована площа Ісландії, тому площа України та площа Ісландії разом утворили б такий закінчений ансамбль", - розповів віцемер.

"Крім того, парк Лембіту відрізняється дуже високою щільністю використання. Можна буде надати цій зоні нову якість з погляду міського простору, щоб люди задумалися про те, що об'єднує народи Естонії та України. Також це дозволить гідно пам'ятати внесок України в оборону усієї Європи", - додав Йоозеп Вімм.

Віцемер додав, що після того, як було прийнято принципове рішення про створення площі України, необхідно пройти різні бюрократичні процедури – отримати узгодження з боку різних відомств, провести публічне обговорення назви, давши можливість мешканцям висловити свою думку, тощо.

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На питання, коли площа України могла б офіційно з'явитися у Таллінні, віцемер відповів, що "до літа".

"Ми в жодному разі не плануємо затягувати цей процес. Навпаки, ми постараємося зробити це якнайшвидше, але є також певні процедурні терміни. Наприклад, публічне обговорення вимагає витримування певного часу, щоб люди мали змогу висловити свою думку", - сказав він. .

За словами Вімма, ідея створення у Таллінні площі України також обговорювалася із послом України в Естонії.

Теми: Естонія
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