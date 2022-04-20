В Таллине появится площадь Украины

Мэрия Таллинна в среду приняла решение о создании в эстонской столице площади Украины.

Об этом сообщил вице-мэр эстонской столицы Йоозеп Вимм, передает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

По словам Вимма, городская комиссия по топонимам предложила взвесить три возможных варианта расположения будущей площади.

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"Самым достойным из них показался вариант создать площадь Украины в парке Лембиту, который расположен позади здания Министерства иностранных дел. По нескольким причинам это символическое место. Почти все сооружения в этом секторе были уничтожены во время мартовской бомбардировки 1944 года. Министерство иностранных дел рядом. С другой стороны находится площадь Исландии, поэтому площадь Украины и площадь Исландии вместе образовали бы такой законченный ансамбль", - рассказал вице-мэр.

Кроме того, парк Лембиту отличается очень высокой плотностью использования. "Можно будет придать этой зоне новое качество с точки зрения городского пространства, чтобы люди задумались о том, что объединяет народы Эстонии и Украины. Также это позволит достойно помнить вклад Украины в оборону. всей Европы", - добавил Йоозеп Вимм.

Вице мэр сказал, что после принятия принципиального решения о создании площади Украины необходимо пройти различные бюрократические процедуры – получить согласование со стороны разных ведомств, провести публичное обсуждение названия, дав возможность жителям высказать свое мнение, и тому подобное.

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На вопрос, когда площадь Украины могла бы официально появиться в Таллине, вице-мэр ответил, что "до лета".

"Мы ни в коем случае не планируем затягивать этот процесс. Напротив, мы постараемся сделать это как можно быстрее, но есть также определенные процедурные сроки. Например, публичное обсуждение требует выдерживания определенного времени, чтобы люди могли высказать свое мнение", - сказал он.

По словам Вимма, идея создания в Таллинне площади Украины также обсуждалась с послом Украины в Эстонии.