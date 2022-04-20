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У Бундесвері бояться власного ослаблення у разі поставки важкого озброєння Україні

Середа, 20 квітня 2022, 12:48

У дискусії щодо поставок зброї в Україну Бундесвер відхилив заяви про те, що він міг би негайно поставити частину свого важкого озброєння Україні, якщо Німеччина цього захоче.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Постачання озброєння вплине на оперативну спроможність у рамках зобов’язань НАТО: зараз 13 000 німецьких солдатів і 16 000 у наступному році, заявив заступник генерального інспектора Бундесверу Маркус Лаубенталь.

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"Ми більше не зможемо реагувати на можливі інциденти, і це значно послабить обороноздатність" - сказав він.

Значна частина бойових машин піхоти Marder, наприклад, також використовується для забезпечення запчастинами машин на озброєнні Бундесверу. "Це означає, що ми використовуємо парк машин виконання наших зобов’язань у НАТО і на східному фланзі НАТО на даний момент", – сказав Лаубенталь і вказав на матеріальні прогалини, які виникли в ході попередніх заходів жорсткої економії в Бундесвері.

Крім того, за його словами, експлуатація цих складних бойових систем під час війни вимагає ретельної підготовки. Коли його запитали про можливість прискореного навчання, він пояснив: "Ви можете бути швидкими, але це все одно питання тижнів. А по-друге, цей пристрій також має бути підготовлений і він має бути в наявності із запасними частинами".

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Однак експерт із безпеки, професор Університету Бундесверу в Мюнхені Карло Масала сумнівається в цьому: "Позиція про те, що ми не можемо дати БМП, у мене не викликає довіри, тому що в оборотному резерві, безперечно, вони є".

"Декілька машин, безумовно, можна було б досить швидко привезти в Україну і провести скорочене тренування. Але є великий опір. Якщо оборона Альянсу висить на 15 Marder, то оборона Альянсу працює не дуже добре. Тому з цієї точки зору цей аргумент трохи, я б сказав, удаваний", - сказав Масала.

Теми: Німеччиназброя
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