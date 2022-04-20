В Бундесвере боятся собственного ослабления в случае поставки тяжелого вооружения Украине

В дискуссии о поставках оружия в Украину Бундесвер отклонил заявления о том, что он мог бы немедленно поставить часть своего тяжелого вооружения Украине, если Германия этого захочет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Поставки вооружения повлияют на оперативную способность в рамках обязательств НАТО: сейчас 13 000 немецких солдат и 16 000 в следующем году, заявил заместитель генерального инспектора Бундесвера Маркус Лаубенталь.

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"Мы больше не сможем реагировать на возможные инциденты, и это значительно ослабит обороноспособность", - сказал он.

Значительная часть боевых машин пехоты Marder, например, также используется для обеспечения запасных частей машин на вооружении Бундесвера. "Это означает, что мы используем парк машин для выполнения наших обязательств в НАТО и на восточном фланге НАТО на данный момент", – сказал Лаубенталь и указал на материальные пробелы, возникшие в ходе предыдущих мер жесткой экономии в Бундесвере.

Кроме того, по его словам, эксплуатация этих сложных боевых систем во время войны требует тщательной подготовки. Когда его спросили о возможности ускоренного обучения, он объяснил: "Вы можете быть быстрыми, но это все равно вопрос недель. А во-вторых, это устройство также должно быть подготовлено и оно должно быть в наличии с запасными частями".

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Однако эксперт по безопасности, профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала сомневается в этом: "Позиция о том, что мы не можем дать БМП, у меня не вызывает доверия, потому что в оборотном резерве, безусловно, они есть".

"Несколько машин, безусловно, можно было бы довольно быстро привезти в Украину и провести сокращенную тренировку. Но есть большое сопротивление. Если оборона Альянса висит на 15 Marder, то оборона Альянса работает не очень хорошо. Поэтому с этой точки зрения этот аргумент немного, я бы сказал, притворный", - сказал Масала.