Філатов розповів про внесок олігархів в оборону Дніпра: від Коломойського - зеро

Мер Дніпра Борис Філатов розповів про те, як олігархи допомагають обороні міста, та як інтегровані у це питання бізнес та суспільство.

Джерело: Філатов в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова: "Якщо ми говоримо про олігархів, то, наприклад, якщо говорити про підприємства Віктора Михайловича Пінчука, то вони також повністю інтегровані і допомагають технікою, будівельними матеріалами. На базі поліклініки своєї заводської надають медичну допомогу переселенцям.

Якщо ми говоримо про Ігоря Валерійовича Коломойського – я не знаю, де ця людина. Хтось каже, що він знаходиться у Дніпрі, хтось каже, що він перебуває у Буковелі. Тобто його на горизонті не видно взагалі, просто не видно. Відчуття, що його немає. Може, він десь у Буковелі комусь допомагає, я не коментуватиму...

Там недавно один його підручний давав інтерв'ю телеканалу 1+1 і сказав, що він займається багато чим, але не хоче на цьому піаритися. Ну, нехай покаже, чим він займається з точки зору захисту рідного міста, яке зробило його мультимільярдером. У територіальній громаді має багато родичів, друзів...

Тобто якщо ми говоримо від імені штабу оборони, це нуль, це зеро. Про його місцезнаходження теж не можу ні підтвердити, ні спростувати де він знаходиться".

Деталі: За словами Філатова, були ще "патріоти, які про себе у 14-15-му році знімали фільми… як вони від сепаратистів Дніпро відбили", а після початку повномасштабної війни як щури, втекли з рідного міста. Мер уточнив, що має на увазі відомого у місті бізнесмена Олександра Петровського (на прізвисько "Нарік").

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"Є, правда, інше питання: яким чином вони могли перетнути кордон, будучи військовозобов'язаними. І друге питання: куди подівся їхній підручний товариш кримінальний авторитет на прізвисько Умка, який знаходився під підпискою про невиїзд", - додає Філатов.

При цьому мер наголосив, що бізнес та суспільство Дніпра дуже інтегровані у питання оборони міста.

Пряма мова: "Дуже багато підприємців, власників автосалонів, майстерень, віддавали свої машини, роблять ремонт техніки, якісь цехи у них працюють. Тобто народ повністю був у цю історію інтегрований.

У перші дні війни варили їжаки протитанкові, робили зірочки, щоб кидати під колеса техніки. Усі працюють на перемогу, на фронт".

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