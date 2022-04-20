Филатов рассказал о вкладе олигархов в оборону Днепра: от Коломойского - зеро

Мэр Днепра Борис Филатов поведал о том, как олигархи помогают обороне города, и как интегрированы в этот вопрос бизнес и общество.

Источник: Филатов в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Если мы говорим про олигархов, то, например, если говорить про предприятия Виктора Михайловича Пинчука, то они полностью тоже интегрированы и помогают техникой, строительными материалами. На базе поликлиники своей заводской оказывают медицинскую помощь переселенцам.

Если мы говорим про Игоря Валерьевича Коломойского – я не знаю, где находится этот человек. Кто говорит, что он находится в Днепре, кто говорит, что он находится в Буковеле. То есть, его на горизонте не видно вообще, просто не видно. Ощущение, что его не существует. Может, он где-то в Буковеле кому-то помогает, я не буду это комментировать…

Там недавно один его подручный давал интервью телеканалу 1+1 и сказал, что он многим занимается, но не хочет на этом пиариться. Ну, пусть покажет, чем он занимается с точки зрения защиты родного города, который сделал его мультимиллиардером. В территориальной громаде у него много родственников, друзей...

То есть, если мы говорим от имени штаба обороны, это ноль, это зеро. О его местонахождении тоже не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, где он находится".

Детали: По словам Филатова, были еще "патриоты, которые про себя в 14-15-ом году снимали фильмы… как они от сепаратистов Днипро отбили", а после начала полномасштабной войны как крысы, убежали из родного города. Мэр уточнил, что имеет в виду известного в городе бизнесмена Александра Петровского (по прозвищу "Нарик").

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"Есть, правда, другой вопрос: каким образом они могли пересечь границу, будучи военнообязанными. И второй вопрос: куда делся их подручный товарищ криминальный авторитет по кличке Умка, который находился под подпиской о невыезде", добавляет Филатов.

При этом мэр подчеркнул, что бизнес и общество Днепра очень интегрированы в вопрос обороны города.

Прямая речь: "Очень многие предприниматели, владельцы автосалонов, мастерских, отдавали свои машины, делают ремонт техники, какие-то цеха у них работают. То есть, народ полностью был в эту историю интегрирован.

В первые дни войны варили ежи противотанковые, делали звездочки, чтобы бросать под колеса техники. Все работают на победу, на фронт.

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