В Естонії на два тижні заборонили зібрання із символікою підтримки війни РФ проти України

В Естонії у зв’язку з наближенням 9 травня і річниці так званої "Бронзової ночі" - заворушень через перенесення радянського пам’ятника невідомому солдату з центру міста - заборонили тематичні заходи, на яких використовують військову символіку СРСР та сучасної Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

У Департаменті поліції та прикордонної служби повідомили, що у період з 26 квітня по 10 травня буде заборонено проводити масові заходи з використанням провокаційної символіки - щоб уникнути інцидентів.

Реклама:

Керівник поліції Ельмар Вахер зазначив, що вшанування загиблих у Другій світовій війні не забороняється, але це не має перетворюватися на пропагандистські заходи.

"Світ вже не такий, яким він був до початку війни в Україні, і святкування 9 травня не може бути таким, як було раніше… Естонія досі толерувала заходи до 9 травня, але нинішніх дії РФ в Україні явно виключають можливість зібрань, на яких висловлюється підтримка агресору і використовується символіка підтримки війни. Присутність правоохоронців буде значною, ми будемо просити знімати таку символіку і затримувати осіб, які вчинятимуть небезпечні або провокаційні дії", - пояснив він.

Заборона буде поширюватися на прапорти СРСР та РФ, георгіївські стрічки, радянську військову форму, символи на підтримку триваючої війни РФ проти України.

ВІДЕО ДНЯ

Вахер додав, що і зараз поліція просить осіб, у яких бачить таку символіку, знімати її, але у період довкола 9 травня можливе і складання протоколу.

У попередні роки на 9 травня біля бронзового монументу невідомому солдату, який знаходиться на військовому кладовищі, збиралися масштабні мітинги з радянською та російською символікою.

До 2007 року пам’ятник стояв у центрі Таллінна. Під час перенесення його на військове кладовище, невдовзі перед 9 травня, сталися заворушення, загинув один росіянин. Через ці події було відкрито близько півтисячі кримінальних проваджень, затримали тисячі людей.