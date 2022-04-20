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В Естонії на два тижні заборонили зібрання із символікою підтримки війни РФ проти України

"Європейська правда"Середа, 20 квітня 2022, 13:35

В Естонії у зв’язку з наближенням 9 травня і річниці так званої "Бронзової ночі" - заворушень через перенесення радянського пам’ятника невідомому солдату з центру міста - заборонили тематичні заходи, на яких використовують військову символіку СРСР та сучасної Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

У Департаменті поліції та прикордонної служби повідомили, що у період з 26 квітня по 10 травня буде заборонено проводити масові заходи з використанням провокаційної символіки - щоб уникнути інцидентів.

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Керівник поліції Ельмар Вахер зазначив, що вшанування загиблих у Другій світовій війні не забороняється, але це не має перетворюватися на пропагандистські заходи. 

"Світ вже не такий, яким він був до початку війни в Україні, і святкування 9 травня не може бути таким, як було раніше… Естонія досі толерувала заходи до 9 травня, але нинішніх дії РФ в Україні явно виключають можливість зібрань, на яких висловлюється підтримка агресору і використовується символіка підтримки війни. Присутність правоохоронців буде значною, ми будемо просити знімати таку символіку і затримувати осіб, які вчинятимуть небезпечні або провокаційні дії", - пояснив він. 

Заборона буде поширюватися на прапорти СРСР та РФ, георгіївські стрічки, радянську військову форму, символи на підтримку триваючої війни РФ проти України. 

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Вахер додав, що і зараз поліція просить осіб, у яких бачить таку символіку, знімати її, але у період довкола 9 травня можливе і складання протоколу. 

У попередні роки на 9 травня біля бронзового монументу невідомому солдату, який знаходиться на військовому кладовищі, збиралися масштабні мітинги з радянською та російською символікою. 

До 2007 року пам’ятник стояв у центрі Таллінна. Під час перенесення його на військове кладовище, невдовзі перед 9 травня, сталися заворушення, загинув один росіянин. Через ці події було відкрито близько півтисячі кримінальних проваджень, затримали тисячі людей. 

Теми: ЕстоніяРосія
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