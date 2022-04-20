Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Естонії на два тижні заборонили зібрання із символікою підтримки війни РФ проти України

"Європейська правда"Середа, 20 квітня 2022, 13:35

В Естонії у зв’язку з наближенням 9 травня і річниці так званої "Бронзової ночі" - заворушень через перенесення радянського пам’ятника невідомому солдату з центру міста - заборонили тематичні заходи, на яких використовують військову символіку СРСР та сучасної Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

У Департаменті поліції та прикордонної служби повідомили, що у період з 26 квітня по 10 травня буде заборонено проводити масові заходи з використанням провокаційної символіки - щоб уникнути інцидентів.

Керівник поліції Ельмар Вахер зазначив, що вшанування загиблих у Другій світовій війні не забороняється, але це не має перетворюватися на пропагандистські заходи. 

"Світ вже не такий, яким він був до початку війни в Україні, і святкування 9 травня не може бути таким, як було раніше… Естонія досі толерувала заходи до 9 травня, але нинішніх дії РФ в Україні явно виключають можливість зібрань, на яких висловлюється підтримка агресору і використовується символіка підтримки війни. Присутність правоохоронців буде значною, ми будемо просити знімати таку символіку і затримувати осіб, які вчинятимуть небезпечні або провокаційні дії", - пояснив він. 

Заборона буде поширюватися на прапорти СРСР та РФ, георгіївські стрічки, радянську військову форму, символи на підтримку триваючої війни РФ проти України. 

Вахер додав, що і зараз поліція просить осіб, у яких бачить таку символіку, знімати її, але у період довкола 9 травня можливе і складання протоколу. 

ВІДЕО ДНЯ

У попередні роки на 9 травня біля бронзового монументу невідомому солдату, який знаходиться на військовому кладовищі, збиралися масштабні мітинги з радянською та російською символікою. 

До 2007 року пам’ятник стояв у центрі Таллінна. Під час перенесення його на військове кладовище, невдовзі перед 9 травня, сталися заворушення, загинув один росіянин. Через ці події було відкрито близько півтисячі кримінальних проваджень, затримали тисячі людей. 

Теми: ЕстоніяРосія
Головне сьогодні

відео, оновлено від 13:54У Росії палає один з головних дослідних інститутів Міноборони

Рада позбавила Медведчука посади та продовжила воєнний стан

відео"Холодноярці" біля Ізюма збили "Іглою" російський бомбардувальник

Другий обмін за тиждень: 19 українців врятовано з російського полону

Пасинок Медведчука найняв поліцію охороняти його будинок – Bihus.Info

Депутата Херсонської міськради з партії мера підозрюють у держзраді

Усі новини...
Естонія
У Таллінні створять площу України
Естонія надала Україні найбільшу допомогу у співвідношенні до власного ВВП
Президенти Польщі і країн Балтії відвідали Бородянку
Останні новини
16:48
Кожен шостий в Україні став вимушеним переселенцем – МОМ
16:42
На Херсонщині окупанти відбирають агропідприємства і погрожують робітникам – аграрії
16:30
Одна з найбільших торгових компаній Японії Marubeni припиняє увесь новий бізнес із РФ
16:18
Словенія передасть Україні танки Т-72 в обмін на техніку з Німеччини
16:07
відео, оновлено від 13:54У Росії палає один з головних дослідних інститутів Міноборони
16:06
Carlsberg від виходу з РФ втратить понад мільярд доларів, на це потрібен рік
16:04
фотоДесантники "приземлили" штурмовик Су-25 та безпілотник ворога
16:04
Із Білорусі вивели 85% російської техніки, яку фіксували після відступу з-під Києва – ЗМІ
15:49
Німеччина заявляє, що готова відправити Україні важке озброєння
15:45
Нардепи з ОПЗЖ вирішили назватись ПЗЖМ
Усі новини...