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В Эстонии на две недели запретили собрания с символикой поддержки войны РФ против Украины

"Европейская правда"Среда, 20 апреля 2022, 13:35

В Эстонии в связи с приближением 9 мая и годовщины так называемой "Бронзовой ночи" - беспорядков из-за переноса советского памятника неизвестному солдату из центра города - запретили тематические мероприятия, где используют военную символику СССР и современной России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

В Департаменте полиции и пограничной службы сообщили, что в период с 26 апреля по 10 мая будет запрещено проводить массовые мероприятия с использованием провокационной символики во избежание инцидентов.

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Руководитель полиции Эльмар Вахер отметил, что чествование погибших во Второй мировой войне не запрещается, но это не должно превращаться в пропагандистские мероприятия.

"Мир уже не такой, каким он был до начала войны в Украине, и празднование 9 мая не может быть таким, как было раньше… Эстония до сих пор терпела мероприятия к 9 мая, но нынешние действия РФ в Украине явно исключают возможность собраний, на которых выражается поддержка агрессора и используется символика поддержки войны. Присутствие полиции будет значительным, мы будем просить снимать такую ​​символику и задерживать лиц, которые будут совершать опасные или провокационные действия", - пояснил он.

Запрет будет распространяться на флаги СССР и РФ, георгиевские ленты, советскую военную форму, символы в поддержку продолжающейся войны РФ против Украины.

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Вахер добавил, что и сейчас полиция просит лиц, у которых видит такую ​​символику, снимать ее, но в период вокруг 9 мая возможно и составление протокола.

В предыдущие годы на 9 мая у бронзового монумента неизвестному солдату, находящемуся на военном кладбище, собирались масштабные митинги с советской и российской символикой.

До 2007 года памятник стоял в центре Таллинна. Во время переноса его на военное кладбище,  перед 9 мая, произошли беспорядки, погиб один россиянин. Из-за этих событий было открыто около полутысячи уголовных производств, задержаны тысячи человек.

Темы: ЭстонияРосcия
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