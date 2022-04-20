У Херсоні розстріляли проросійського блогера – ЗМІ

Вранці 20 квітня у Херсоні вбили відомого проросійського активіста та блогера Валерія Кулешова.

Джерело: місцеве видання "Мост" із посиланням на херсонського лідера "Нацкорпусу" Микиту Тютюнника та друзів загиблого

Деталі: Кулешова розстріляли біля його під'їзду у Шуменському мікрорайоні близько 8:15. У цей час він сидів в автомобілі Мазда сірого кольору.

Фото "моста"

Зазначається, що Кулешов до 2015 року працював у міліції, мав статус учасника АТО.

З 2016 року активно розвивав пабліки у соцмережах і працювати із проросійським активістом Кирилом Стремоусовим. За даними "Моста", Кулешов і Стремосусов активно працювали у парі і влаштовували політичні провокації.

З початку активної фази війни Кулешов вів прямі трансляції з місць боїв. А після захоплення росіянами Херсона волонтерив.