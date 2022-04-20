Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Херсоні розстріляли проросійського блогера – ЗМІ

Ірина БалачукСереда, 20 квітня 2022, 14:04
У Херсоні розстріляли проросійського блогера – ЗМІ
Валерій Кулешов. Фото з Facebook

Вранці 20 квітня у Херсоні вбили відомого проросійського активіста та блогера Валерія Кулешова.

Джерело: місцеве видання "Мост" із посиланням на херсонського лідера "Нацкорпусу" Микиту Тютюнника та друзів загиблого

Деталі: Кулешова розстріляли біля його під'їзду у Шуменському мікрорайоні близько 8:15. У цей час він сидів в автомобілі Мазда сірого кольору. 

Реклама:
 
Фото "моста"

Зазначається, що Кулешов до 2015 року працював у міліції, мав статус учасника АТО.

З 2016 року активно розвивав пабліки у соцмережах і працювати із проросійським активістом Кирилом Стремоусовим. За даними "Моста", Кулешов і Стремосусов активно працювали у парі і влаштовували політичні провокації.

З початку активної фази війни Кулешов вів прямі трансляції з місць боїв. А після захоплення росіянами Херсона волонтерив.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Херсон
Військові знищили на Херсонщині унікальну розробку росіян вартістю $200 млн
СБУ вистежила жительку Херсона, яка наводила "Шахеди" окупантів на медзаклади міста
Росіяни обстріляли центр Херсона, є загибла і важко поранений
Останні новини
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
Усі новини...
Реклама: