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У Херсоні розстріляли проросійського блогера – ЗМІ

Середа, 20 квітня 2022, 14:04
Валерій Кулешов. Фото з Facebook

Вранці 20 квітня у Херсоні вбили відомого проросійського активіста та блогера Валерія Кулешова.

Джерело: місцеве видання "Мост" із посиланням на херсонського лідера "Нацкорпусу" Микиту Тютюнника та друзів загиблого

Деталі: Кулешова розстріляли біля його під'їзду у Шуменському мікрорайоні близько 8:15. У цей час він сидів в автомобілі Мазда сірого кольору. 

 
Фото "моста"

Зазначається, що Кулешов до 2015 року працював у міліції, мав статус учасника АТО.

З 2016 року активно розвивав пабліки у соцмережах і працювати із проросійським активістом Кирилом Стремоусовим. За даними "Моста", Кулешов і Стремосусов активно працювали у парі і влаштовували політичні провокації.

З початку активної фази війни Кулешов вів прямі трансляції з місць боїв. А після захоплення росіянами Херсона волонтерив.

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