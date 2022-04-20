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В Херсоне расстреляли пророссийского блоггера – СМИ

Среда, 20 апреля 2022, 14:04
Валерий Кулешов. Фото с Facebook

Утром 20 апреля в Херсоне был убит известный пророссийский активист и блогер Валерий Кулешов.

Источник: местное издание "Мост" со ссылкой на херсонского лидера "Нацкорпуса" Никиту Тютюнника и друзей погибшего

Детали: Кулешова расстреляли у его подъезда в Шуменском микрорайоне около 8:15. В это время он сидел в автомобиле Mazda серого цвета.  

 
Фото "Моста"

Отмечается, что Кулешов до 2015 года работал в милиции, имел статус участника АТО.

С 2016 года активно развивал паблики в соцсетях и работал с пророссийским активистом Кириллом Стремоусовым. По данным "Моста", Кулешов и Стремосусов активно работали в паре и устраивали политические провокации.

С начала активной фазы войны Кулешов вел прямые трансляции с мест боев. А после захвата россиянами Херсона волонтерил.

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