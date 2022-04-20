Двірника поставили "заступником мера" в окупованому Бердянську – ОВА

У Бердянську Запорізької області двірника "призначили" на посаду "заступника" так званого окупаційного "мера", повідомляє Запорізька ОВА.

Джерело: Запорізька ОВА у Telegram

Деталі: Стало відомо, що так званий мер курортного міста Сауленко призначив своїм заступником громадянина України Самойленка Микиту Івановича, уродженця Бердянську.

До "призначення" він працював двірником в КП "БердянськЕкоТранс". Себе позиціонує як творчу особистість, стверджує, що бачить візерунки уві сні та розмовляє з каміннями.

Відразу після вторгнення ворога, добровільно перейшов на сторону окупаційних військ та погодився на співпрацю з ними. Самойленко обійняв посаду заступника так званого мера щодо питань архітектури. Наразі відомо, що Самойленко за вказівкою Сауленка займається підготовкою пам'ятних місць міста до святкування дня перемоги 9 травня – прикрашає клумби та красить бордюри.