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Дворника поставили "заммэра" в оккупированном Бердянске – ОВА

Роман ПетренкоСреда, 20 апреля 2022, 14:29
МИТИНГ ЗА УКРАИНУ В БЕРДЯНСКЕ 28 ФЕВРАЛЯ, СКРЫНШОТ ВИДЕО

В Бердянске Запорожской области дворник "назначен" на должность "заместителя" так называемого оккупационного "мэра", сообщает Запорожская ОВА.

Источник: Запорожская ОВА в Telegram

Детали: Стали известно, что так называемый мэр курортного города Сауленко назначил своим заместителем гражданина Украины Самойленко Никиту Ивановича, уроженца Бердянска.

До "назначения" он работал дворником в КП "БердянскЭкоТранс". Себя позиционирует как творческую личность, утверждает, что видит узоры во сне и разговаривает с камнями.

Сразу после вторжения врага добровольно перешел на сторону оккупационных войск и согласился на сотрудничество с ними. Самойленко занял должность заместителя так называемого мэра по вопросам архитектуры. Теперь известно, что Самойленко по указанию Сауленко занимается подготовкой памятных мест города к празднованию дня победы 9 мая – украшает клумбы и красит бордюры.

Темы: Запорожская областьоккупациявойнаРосcия
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