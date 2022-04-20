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Кулеба зустрівся з президентом Болгарії, який називав Крим російським

"Європейська правда"Середа, 20 квітня 2022, 14:33

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, продовжуючи візит до Софії, зустрівся з президентом Болгарії Руменом Радевим.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter.

"Ми обговорили шляхи відновлення миру та розвитку у Чорноморському регіоні. Ми також погодилися із необхідністю зміцнити ланцюжки постачання сільськогосподарської продукції задля підтримання глобальної продовольчої безпеки", - розповів Дмитро Кулеба. 

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Напередодні глава МЗС України зустрічався з прем’єром Болгарії Кирилом Петковим.

Нагадаємо, Румен Радев відомий своїми проросійськими позиціями. Під час дебатів кандидатів у президенти перед виборами восени 2021 року, які він виграв, Радев заявив, що вважає Крим російською територією, а антиросійські санкції ЄС - неефективними.

У зв’язку з цим МЗС України викликало посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева. 

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Радев після цього повторив свої слова про "російський Крим", хоча і визнав, що анексія була порушенням міжнародного права.

Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав ці висловлювання президента ударом по українсько-болгарських відносинах

Пізніше пресслужба Радева роз'яснила його позицію, зазначивши, що він визнає юридичну належність півострова Україні і мав на увазі фактичний контроль Росії над Кримом. 

Теми: Кулеба ДмитроБолгарія
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