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Кулеба встретился с президентом Болгарии, который называл Крым российским

"Европейская правда"Среда, 20 апреля 2022, 14:33

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, продолжая визит в Софию, встретился с президентом Болгарии Руменом Радевым.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter.

"Мы обсудили пути восстановления мира и развитие в регионе Черного моря. Мы также согласились с необходимостью укрепить цепочки поставок сельскохозяйственной продукции для поддержания глобальной продовольственной безопасности", - рассказал Дмитрий Кулеба.

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Накануне глава МИД Украины встречался с премьером Болгарии Кириллом Петковым.

Напомним, Румен Радев известен своей пророссийской позицией. Во время дебатов кандидатов в президенты перед выборами осенью 2021 года, которые он выиграл, Радев заявил, что считает Крым российской территорией, а антироссийские санкции ЕС - неэффективными.

В этой связи МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева.

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Радев после этого повторил свои слова о "российском Крыме", хотя и признал, что аннексия была нарушением международного права.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что эти высказывания президента стали ударом по украинско-болгарским отношениям.

Позже пресс-служба Радева разъяснила его позицию, отметив, что он признает юридическую принадлежность полуострова Украине и имел в виду фактический контроль России над Крымом.

Темы: Кулеба ДмитрийБолгария
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