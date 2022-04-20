Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Держава має стратегію з деокупанції всього півдня України – ОП

Ірина Балачук, Ольга КириленкоСереда, 20 квітня 2022, 14:55
Держава має стратегію з деокупанції всього півдня України – ОП
Михайло Подоляк. Фото ОП

Керівництво України має стратегію з деокупації усіх населених пунктів на півдні України.

Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Подоляка: "Можете навіть не сумніватись с тому, що у держави є стратегія з деокупації всіх міст та сел півдня України. По-перше, армія. Коротко і ясно. По-друге, більше ніж 90% простих людей на окупованих територіях чітко заявляють про свою проукраїнську позицію. Тому не буде ніякої заморозки конфлікту, не буде навіть тимчасової окупації, не буде жодних фейкових "ХНР" чи чогось подібного. Буде тільки Херсонська область України".

Реклама:

Деталі: Подоляк підкреслив, що держава "точно не забула" про своїх людей, які змушені проживати в тимчасово окупованих містах півдня країни.

За його словами, Офіс президента має всю оперативну інформацію про те, що там відбувається.

Подоляк також додав, що влада "практично в онлайн режимі" спостерігає за тим, як місцеві активно протистоять спробам окупантів провести якісь фейкові референдуми чи будь-яким іншим способом створити враження того, що в цих містах можливий демонічний "русский мир".

ВІДЕО ДНЯ

Представник ОП підкреслив, що нині "навіть самим російським варварам" зрозуміло, що ніхто їх не чекав на нашій землі.

Теми: УкраїнавійнаОфіс президентаокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Україна
Кулеба та Столтенберг обговорили вступ України до НАТО
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Останні новини
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
Усі новини...
Реклама: