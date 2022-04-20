Держава має стратегію з деокупанції всього півдня України – ОП

Керівництво України має стратегію з деокупації усіх населених пунктів на півдні України.

Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Подоляка: "Можете навіть не сумніватись с тому, що у держави є стратегія з деокупації всіх міст та сел півдня України. По-перше, армія. Коротко і ясно. По-друге, більше ніж 90% простих людей на окупованих територіях чітко заявляють про свою проукраїнську позицію. Тому не буде ніякої заморозки конфлікту, не буде навіть тимчасової окупації, не буде жодних фейкових "ХНР" чи чогось подібного. Буде тільки Херсонська область України".

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Деталі: Подоляк підкреслив, що держава "точно не забула" про своїх людей, які змушені проживати в тимчасово окупованих містах півдня країни.

За його словами, Офіс президента має всю оперативну інформацію про те, що там відбувається.

Подоляк також додав, що влада "практично в онлайн режимі" спостерігає за тим, як місцеві активно протистоять спробам окупантів провести якісь фейкові референдуми чи будь-яким іншим способом створити враження того, що в цих містах можливий демонічний "русский мир".

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