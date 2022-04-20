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У государства есть стратегия по деокупанции всего юга Украины – ОП

Ирина Балачук, Ольга КириленкоСреда, 20 апреля 2022, 14:55
Михаил Подоляк. Фото ОП

Руководство Украины имеет стратегию по декупации всех населенных пунктов на юге Украины.

Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Подоляка: "Можете даже не сомневаться в том, что у государства есть стратегия по деоккупации всех городов и сел юга Украины. Во-первых, армия. Кратко и ясно. Во-вторых, более 90% простых людей на оккупированных территориях четко заявляют о своей проукраинской позиции. Поэтому не будет никакой заморозки конфликта, не будет даже временной оккупации, не будет никаких фейковых "ХНР" или чего-то подобного. Будет только Херсонская область Украины".

Детали: Подоляк подчеркнул, что государство "точно не забыло" о своих людях, вынужденных проживать во временно оккупированных городах юга страны.

По его словам, офис президента имеет всю оперативную информацию о том, что там происходит.

Подоляк также добавил, что власти "практически в онлайн режиме" наблюдают за тем, как местные активно противостоят попыткам оккупантов провести какие-то фейковые референдумы или каким-либо другим способом создать впечатление, что в этих городах возможен демонический "русский мир".

Представитель ОП подчеркнул, что сейчас "даже самим российским варварам" понятно, что никто их не ждал на нашей земле.

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Темы: УкраинавойнаОфис президентаоккупация
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