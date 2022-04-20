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Воїни ДПСУ вийшли до держкордону України у трьох областях

Валентина РоманенкоСереда, 20 квітня 2022, 15:07
ілюстративне фото ДПСУ

Українські прикордонники вийшли до державного кордону на всіх напрямках у Київській, Сумській та Чернігівській областях та відновлюють облаштування позицій.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко на брифінгу в медіацентрі "Україна" та в коментарі УП

Пряма мова: "В рамках відновлення контролю над державним кордоном в межах Київської, Чернігівської та Сумської областей, звідки захисники України вигнали окупантів, прикордонники вийшли на всі ділянки.

Спочатку разом зі Збройними силами відбувся вихід до прикордонних підрозділів та інших місць дислокації, а далі в напрямку лінії державного контролю, в тому числі і на напрямку пунктів пропуску".

Деталі: Демченко наголосив, що в межах цих трьох областей протяжність кордону становить майже 1200 кілометрів.

Наразі триває розвідка в прикордонні, інженерне облаштування, створюються необхідні опорні пункти, пункти спостереження та контрольні пости.

Речник ДПСУ пояснює: через продовження російської агресії, класичної охорони кордону не відбувається, адже залишається небезпека мінування, роботи диверсійно-розвідувальних груп та обстрілів із суміжної території.

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Як приклад Демченко навів випадки російських обстрілів Сумської області з "Градів" та мінометні обстріли позицій прикордонників на Чернігівщині, біля Сеньківки також виявляли групу невідомих осіб зі зброєю, які намагалися потрапити в Україну (прикордонники відкрили вогонь і непрохані гості відійшли). На Чернігівщині також виявляються схрони зі зброєю та боєприпасами, які залишили окупанти.  

На додаткове запитання УП, як виглядає контроль за кордоном у вищевказаних трьох областях, речник ДПСУ уточнив: "Ми забезпечуємо контроль на всій ділянці, але зберігається російська агресія, тому класичної охорони з повноцінним патрулюванням прикордонними нарядами немає.

Ми облаштовуємо всі необхідні позиції, щоб забезпечити контроль і безпеку особового складу".

Теми: Прикордонна службавійна
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