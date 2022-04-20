Воины ГПСУ вышли к госгранице Украины в трех областях

Украинские пограничники вышли к государственной границе по всем направлениям в Киевской, Сумской и Черниговской областях и восстанавливают обустройство позиций.

Источник: спикер ГПСУ Андрей Демченко на брифинге в медиацентре "Украина" и в комментарии УП

Прямая речь: "В рамках возобновления контроля над государственной границей в пределах Киевской, Черниговской и Сумской областей, откуда защитники Украины выгнали оккупантов, пограничники вышли на все участки.

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Сначала вместе с Вооруженными силами состоялся выход в пограничные подразделения и другие места дислокации, а дальше в направлении линии государственного контроля, в том числе и на направление пунктов пропуска".

Детали: Демченко подчеркнул, что в пределах этих трех областей протяженность границы составляет около 1200 километров.

В настоящее время идет разведка в пограничных регионах, инженерное обустройство, создаются необходимые опорные пункты, пункты наблюдения и контрольные посты.

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Представитель ГПСУ объясняет: из-за продолжения российской агрессии, классической охраны границы не происходит, ведь остается опасность минирования, работы диверсионно-разведывательных групп и обстрелов сопредельной территории.

В качестве примера Демченко привел случаи российских обстрелов Сумской области из "Градов" и минометные обстрелы позиций пограничников на Черниговщине, возле Сеньковки также обнаруживали группу неизвестных лиц с оружием, которые пытались попасть в Украину (пограничники открыли огонь и непрошенные гости отошли). В Черниговской области также обнаруживаются схроны с оружием и боеприпасами, которые бросили оккупанты.

На дополнительный вопрос УП, как выглядит контроль за границей в вышеуказанных трех областях, спикер ГПСУ уточнил: "Мы обеспечиваем контроль на всем участке, но сохраняется российская агрессия, поэтому классической охраны с полноценным патрулированием пограничными нарядами нет.

Мы обустраиваем все необходимые позиции, чтобы обеспечить контроль и безопасность личного состава".