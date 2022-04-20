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Епіфаній просить не проводити служби на Великдень там, де небезпечно

Ірина БалачукСереда, 20 квітня 2022, 15:33
Епіфаній просить не проводити служби на Великдень там, де небезпечно
Митрополит Епіфаній. Фото з Facebook

Предстоятель Православної церкви України Митрополит Епіфаній слабо вірить у припинення вогню російськими окупантами на Великдень, тому закликав не проводити нічні богослужіння у небезпечних районах країни.

Джерело: Епіфаній в ефірі єдиного телемарафону

Пряма мова Епіфанія: "Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій просила, щоб на період Великодня з боку Російської Федерації були припинені обстріли. Але мало віриться, що це насправді  відбудеться, бо ворог намагається повністю знищити нас".

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Деталі: За словам предстоятеля ПЦУ, ворог добре розуміє духовну складову боротьби, тому він "намагається позбавити нас Великодньої радості, бо свято воскресіння повинно надихати нас на подальшу боротьбу". Зокрема, ворог готує провокації.

Епіфаній додав, що з метою збереження життя духовенства і пастви, церква благословила не проводити нічні богослужіння у небезпечних районах.

Митрополит пояснив, що службу можна провести вранці чи вдень. Священники можуть розділити час, щоб люди приходили до храму групами, а не скупчувалися усі одночасно.

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Також предстоятель ПЦУ зазначив, що віряни можуть дивитися трансляції богослужінь по телебаченню чи в інтернеті.

Теми: УкраїнавійнаПравославна Церква Українисвяткування
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