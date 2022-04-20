Эпифаний просит не проводить службы на Пасху там, где опасно

Предстоятель Православной церкви Украины Митрополит Эпифаний слабо верит в прекращение огня российскими оккупантами на Пасху, поэтому призвал не проводить ночные богослужения в опасных районах страны.

Источник: Эпифаний в эфире единого телемарафона

Прямая речь Эпифания: "Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций просил, чтобы на период Пасхи со стороны Российской Федерации были прекращены обстрелы. Но мало верится, что это действительно произойдет, потому что враг пытается полностью уничтожить нас".

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Детали: По словам предстоятеля ПЦУ, враг хорошо понимает духовную составляющую борьбы, поэтому он "пытается лишить нас Пасхальной радости, потому что праздник воскресения должен вдохновлять нас на дальнейшую борьбу". В частности, противник готовит провокации.

Эпифаний добавил, что с целью сохранения жизни духовенства и паствы церковь благословила не проводить ночные богослужения в опасных районах.

Митрополит объяснил, что службу можно провести утром или днем. Священники могут разделить время, чтобы люди приходили в храм группами, а не скапливались все одновременно.

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Также предстоятель ПЦУ отметил, что верующие могут смотреть трансляции богослужений по телевидению или интернету.