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Німеччина обіцяє навчання і обслуговування для ЗСУ

"Європейська правда"Середа, 20 квітня 2022, 15:45

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що в ситуації, коли інші країни надають Україні артилерію Німеччина зможе забезпечити навчання та обслуговування Збройних сил України.

Про це вона сказала під час візиту до Риги, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Анналена Бербок назвала поставки німецької бронетехніки в Україну принципово можливими. За її словами, "це не табу", однак у короткостроковій перспективі Бундесвер не в змозі забезпечити обладнання такого типу.

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Бербок також зазначила, що Берлін вирішив не оприлюднювати інформацію про всю зброю, яку він поставив на підтримку України: "Ми поставили протитанкові ракети, "Стінгери" та інші речі, про які ніколи не говорили публічно, щоб ці поставки могли відбутися швидко".

Відповідаючи на запитання, чи надішле Німеччина свою артилерійську систему Panzerhaubitze 2000, яку, за словами деяких експертів, Україна потребує для контратак проти російських військ на Донбасі, міністр відповіла, що Німеччина допоможе українським солдатам навчатися та обслуговувати більш досконалі артилерійські системи, які Україна може отримати від інших країн-союзників або купити безпосередньо.

"Якщо партнери постачають артилерію, яку ми більше не можемо постачати, ми допоможемо з навчанням та обслуговуванням" - заявила Бербок.

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За її словами, Німеччина також надасть Україні військову допомогу в середньостроковій і довгостроковій перспективі у боротьбі проти Росії. Як зазначила Бербок, йдеться не тільки про гостру потребу: "Це також про наступні три місяці, а також про наступні три роки. І Німеччина зможе тут зробити більше".

Як повідомлялося, федеральний уряд Німеччини більше не бачить можливості постачати в Україну зброю із запасів Бундесверу.

Теми: НімеччинаарміяУкраїна
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